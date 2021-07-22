Вопреки желанию некоторых стран и политиков, предварительная судьба «Северного потока-2» разрешилась в виде простой и довольно циничной договоренности между США и Германией. По факту, Германия берет на себя обязательства главного арбитра по российскому газу в Европе, плюс взваливает себе на плечи некую абстракцию в виде обещания оказать Киеву финансовую поддержку в области диверсификации источников энергоресурсов, повышения энергоэффективности и перехода на «зеленые» источники энергии — вероятно, в формате переработки излишков подсолнечного масла на биотопливо.

Если без шуток, то самое серьëзное — это роль Германии как гаранта и третьей стороны в продлении транзита через Украину после 2024 года ещë на 10 лет. Кроме того, немцы будут обязаны взять на себя роль «злого полицейского», если Россия посреди зимы вдруг захочет поиграться с энергетическим оружием — оно и правильно, вроде бы уже 15 лет прошло с тех памятных кадров, на которых вице-президент «Газпрома» в валенках скачет козлом на фоне офиса газовой монополии, а до сих пор стыдно.

Для России ситуация вроде бы разрешилась наилучшим образом — достраивать можно, торговать можно, Германия как посредник в переговорах с Украиной (и это больше не анекдот). Даже США попросили Варшаву и Киев особо «не возникать» с критикой договоренностей, а то всякое может быть.

Что в такой ситуации может пойти не так? Только инициатива с российской стороны. Как в 2018, накануне Чемпионата Мира, в чью-то голову пришла светлая мысль травануть Скрипалей, так и сейчас Россия нашла «время и место» подать межгосударственную жалобу в ЕСПЧ на Украину.

Да, в тот самый ЕСПЧ, ради неподсудности которому год назад поменяли конституцию и чьи недавние претензии по поводу притеснения однополых отношений так возмутили почти всех альфа-самцов с Охотного ряда и Большой Дмитровки.

И ладно бы, если бы список претензий ограничился вполне разумными «дискриминацией русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы», «нападениями на дипломатические представительства России» или блокированием Северо-Крымского канала «как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова». Но неизвестный составитель зачем-то включил режим КВН и напихал в претензию и Майдан, и Дом профсоюзов, и малайзийский боинг, и «отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений».

В итоге именно сейчас, в самый важный момент урегулирования самого важного вопроса та же Германия, вполне смирившаяся с ролью адвоката дьявола внезапно будет вынуждена стать ещë и адвокатом не вполне адекватного государства (ну просто потому, что так не делают). А Меркель на это не подписывалась, ей до дембеля месяцы остались. Оно ей надо?