Дарья Виардо — духовная поп-музыка с запахом ладана

Религиозность в русскоязычной музыке давно не воспринимается как нечто новое: помимо бардовской песни (Виардо близка к ней), духовные темы поднимаются и в хип-хопе («У меня за спиной стоит Дева Мария, зачем мне охрана?», — Слава Воронцов), и в шансоне, и в совсем уж локальных проявлениях, выступающих при храмах, где всегда найдется благодарный и неискушенный зритель.

Можно ли трансформировать духовность в поп-формат, не жертвуя какой-то составляющей? Кажется, что нет, потому что поп-индустрия отталкивается от либидо и строится на табуированных для истинной веры посланиях. Иными словами, поп-музыка грешна.

«Мне кажется, крепче всех обнимает только петля», — вот так обращается к Господу Дарья Виардо в песне «Будь счастлив». Для самой исполнительницы это осознанный символизм, потому что она намеренно использует вымышленный лирический образ, родившийся после изучения религиоведения. И таких мрачных заходов на дебютном альбоме немало — есть и остросоциальная лирика (максимально в лоб, ну и ладно), но претензия выражается не в адрес политической верхушки, а напрямую к Богу, мол зачем ты нас оставил. Это любопытно.