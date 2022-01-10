Лидеры оппозиции Казахстана

Продолжим наш рассказ о людях, претендующих на то, чтобы быть лидерами казахской оппозиции. Не обо всех — их много, но о наиболее видных фигурах, в качестве первой из которых выступает Акежа́н Магжа́нович Каже́гельдин — бывший премьер, который живёт в Лондоне, регулярно участвует в мероприятиях различных европейских аналитических центров и ни в каких мошеннических схемах не замечен. Состояние — €500 миллионов;

Серик Ныгметович Ахметов — бывший премьер, после освобождения из заключения живёт в основном в Женеве, а летом 2020 года был замечен в Нур Султане, где он имеет дом. Состояние — €850 миллионов, приобретено в основном путём оказания содействия нескольким торговцами металлами контролируемыми его семьёй. Он имеет хорошие контакты с Советником миссии США при Европейской штаб квартире ООН в Женеве Бенджамином Моулингом. Заявлен как аффилированное лицо компании «Казмунайгаз». Арест и заключение были вызваны его близкими отношениями с бывшим зятем президента Назарбаева Рахатом Алиевым, который до своего бегства в Австрию контролировал «Казмунайгаз».

Мухтар Еркынович Джакишев, бывший директор ПО «Казатомпром». Его освобождение по УДО в 2019 году спровоцировало новый виток поисков украденных Мухтаром Аблязовым активов и переговоров с ним. Считается одним из ближайших соратников Аблязова. В отличие от него признан рядом международных правозащитных организаций политическим заключённым (Amnesty international, Human Rights watch и пр.). Пользуется поддержкой Демократической партии США. В серии интервью он обвинил Россию в захвате урановой промышленности Казахстана и проведении политики «ползучего захвата» Казахстана. Джакишева после его освобождения неоднократно посещали сотрудники посольств США, Германии и Соединённого Королевства. Состояние оценивается в $4,5 миллиарда, основные средства находятся в Люксембурге и Австралии под управлением Евгения Чарышкина (неоднократно допрашивавшегося Прокуратурой Люксембурга по просьбе ГП РК).

Маргулан Калиевич Сейсембаев, управляющий партнёр американского инвестфонда Asadel. С 2009 года находится в жёсткой оппозиции к режиму Назарбаева. Неоднократно в публичных интервью обвинял казахские власти в развале возглавлявшегося им «Альянс Банка» за отказ в передачи долей в этом банке и в группе компаний «Сеймар» представителям семьи Назарбаева. Клан Назарбаева считает Сейсембаева крупным оппозиционером, поскольку своим бизнесом он обязан бывшему премьер министру С. Терещенко, а не семье елбасы. Состояние оценивается в £300 миллионов.

Политически активен, основал образовательную платформу, меценат. Создал Некоммерческий благотворительный фонд Seimar Social Fund. Управляет частной английской школы в Казахстане Haileybury School Almaty учреждённой Утемуратовым. Спонсор Казахстанского предпринимательского, социально-ответственного университета мирового уровня «Алматы Менеджмент Университет» AlmaU. Член Клуба Меценатов Казахстана, в который вошли семь молодых бизнесменов Казахстана: Булат Абилов — председатель Клуба, Раимбек Баталов, Еркен Калиев, Кайрат Сатылганов, Маргулан Сейсембаев, Нурлан Смагулов и Нуржан Субханбердин. Клуб меценатов считается кузницей кадров оппозиционного правительства.

Сейсембаев активно участвует в различных процессах в СНГ. Он был членом штаба Михаила Саакашвили и финансировал возвращение Саакашвили на Украину в 2018 году. Вместе с Евгением Чарышкиным предлагал свои услуги по проведению реформ президенту Зеленскому в 2019 году. Неоднократно встречался с резидентом ЦРУ на Украине (2019-2020 гг.). Дал два интервью Дмитрию Гордону где подтвердил, что консультирует президента Зеленского. Неоднократно выступал с критикой режима Назарбаева.

Альнур Альжапарович Мусаев, бывший председатель КНБ РК. Живет в Австрии. Жёсткий критик режима и семьи Назарбаева. Пережил покушение в Австрии организованное, как он полагает, КНБ. Сотрудничает с ЦРУ и МИ-6. Обладает значительным объёмом компромата на семью Назарбаева и его ближайшее окружение. Компромат этот относится к периоду начального накопления капитала семьи. По непроверенным данным после покушения заключил соглашение с семьёй елбасы о неразглашении компромата в обмен на мирную жизнь. Размеры его состояния неизвестны. О соглашении с семьёй косвенно свидетельствует отсутствие его публичных выступлений после 2003 года. Пользуется значительной поддержкой своего жуза. Были зафиксированы контакты с криминальным авторитетом Лота Гули в 2018 году.

Булат Утемуратов, бывший партнёр Мухтара Аблязова по «БТА банку». Заявленный размер состояния $3,7 миллиарда. В ходе судебных разбирательств по инициативе КНБ английский суд заморозил все активы Утемуратова. Считается, что даже после заморозки Утемуратов может распоряжаться средствами в размере около $2 миллиардов. Заморозка активов была предупреждающим шагом КНБ по предотвращению возможности финансирования Утемуратовым оппозиции в Казахстане. В КНБ распространено мнение что Сейсембаев управляет частью активов Утемуратова которые не попали под арест.