{ 10 января 2022 }

Лидеры оппозиции Казахстана

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Продолжим наш рассказ о людях, претендующих на то, чтобы быть лидерами казахской оппозиции. Не обо всех — их много, но о наиболее видных фигурах, в качестве первой из которых выступает Акежа́н Магжа́нович Каже́гельдин — бывший премьер, который живёт в Лондоне, регулярно участвует в мероприятиях различных европейских аналитических центров и ни в каких мошеннических схемах не замечен. Состояние — €500 миллионов; 

Серик Ныгметович Ахметов — бывший премьер, после освобождения из заключения живёт в основном в Женеве, а летом 2020 года был замечен в Нур Султане, где он имеет дом. Состояние — €850 миллионов, приобретено в основном путём оказания содействия нескольким торговцами металлами контролируемыми его семьёй. Он имеет хорошие контакты с Советником миссии США при Европейской штаб квартире ООН в Женеве Бенджамином Моулингом. Заявлен как аффилированное лицо компании «Казмунайгаз». Арест и заключение были вызваны его близкими отношениями с бывшим зятем президента Назарбаева Рахатом Алиевым, который до своего бегства в Австрию контролировал «Казмунайгаз». 

Мухтар Еркынович Джакишев, бывший директор ПО «Казатомпром». Его освобождение по УДО в 2019 году спровоцировало новый виток поисков украденных Мухтаром Аблязовым активов и переговоров с ним. Считается одним из ближайших соратников Аблязова. В отличие от него признан рядом международных правозащитных организаций политическим заключённым (Amnesty international, Human Rights watch и пр.). Пользуется поддержкой Демократической партии США. В серии интервью он обвинил Россию в захвате урановой промышленности Казахстана и проведении политики «ползучего захвата» Казахстана. Джакишева после его освобождения неоднократно посещали сотрудники посольств США, Германии и Соединённого Королевства. Состояние оценивается в $4,5 миллиарда, основные средства находятся в Люксембурге и Австралии под управлением Евгения Чарышкина (неоднократно допрашивавшегося Прокуратурой Люксембурга по просьбе ГП РК). 

Маргулан Калиевич Сейсембаев, управляющий партнёр американского инвестфонда Asadel. С 2009 года находится в жёсткой оппозиции к режиму Назарбаева. Неоднократно в публичных интервью обвинял казахские власти в развале возглавлявшегося им «Альянс Банка» за отказ в передачи долей в этом банке и в группе компаний «Сеймар» представителям семьи Назарбаева. Клан Назарбаева считает Сейсембаева крупным оппозиционером, поскольку своим бизнесом он обязан бывшему премьер министру С. Терещенко, а не семье елбасы. Состояние оценивается в £300 миллионов. 

Политически активен, основал образовательную платформу, меценат. Создал Некоммерческий благотворительный фонд Seimar Social Fund. Управляет частной английской школы в Казахстане Haileybury School Almaty учреждённой Утемуратовым. Спонсор Казахстанского предпринимательского, социально-ответственного университета мирового уровня «Алматы Менеджмент Университет» AlmaU. Член Клуба Меценатов Казахстана, в который вошли семь молодых бизнесменов Казахстана: Булат Абилов — председатель Клуба, Раимбек Баталов, Еркен Калиев, Кайрат Сатылганов, Маргулан Сейсембаев, Нурлан Смагулов и Нуржан Субханбердин. Клуб меценатов считается кузницей кадров оппозиционного правительства. 

Сейсембаев активно участвует в различных процессах в СНГ. Он был членом штаба Михаила Саакашвили и финансировал возвращение Саакашвили на Украину в 2018 году. Вместе с Евгением Чарышкиным предлагал свои услуги по проведению реформ президенту Зеленскому в 2019 году. Неоднократно встречался с резидентом ЦРУ на Украине (2019-2020 гг.). Дал два интервью Дмитрию Гордону где подтвердил, что консультирует президента Зеленского. Неоднократно выступал с критикой режима Назарбаева. 

Альнур Альжапарович Мусаев, бывший председатель КНБ РК. Живет в Австрии. Жёсткий критик режима и семьи Назарбаева. Пережил покушение в Австрии организованное, как он полагает, КНБ. Сотрудничает с ЦРУ и МИ-6. Обладает значительным объёмом компромата на семью Назарбаева и его ближайшее окружение. Компромат этот относится к периоду начального накопления капитала семьи. По непроверенным данным после покушения заключил соглашение с семьёй елбасы о неразглашении компромата в обмен на мирную жизнь. Размеры его состояния неизвестны. О соглашении с семьёй косвенно свидетельствует отсутствие его публичных выступлений после 2003 года. Пользуется значительной поддержкой своего жуза. Были зафиксированы контакты с криминальным авторитетом Лота Гули в 2018 году. 

Булат Утемуратов, бывший партнёр Мухтара Аблязова по «БТА банку». Заявленный размер состояния $3,7 миллиарда. В ходе судебных разбирательств по инициативе КНБ английский суд заморозил все активы Утемуратова. Считается, что даже после заморозки Утемуратов может распоряжаться средствами в размере около $2 миллиардов. Заморозка активов была предупреждающим шагом КНБ по предотвращению возможности финансирования Утемуратовым оппозиции в Казахстане. В КНБ распространено мнение что Сейсембаев управляет частью активов Утемуратова которые не попали под арест.

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Кто претендует на место лидера казахской оппозиции?

    2. Кто претендует на место лидера казахской оппозиции?

    Кто сейчас претендует на место лидера казахской оппозиции? Есть несколько человек, о которых стоит рассказать подробнее. Эта информация в любом случае читателю будет интересна, а неровен час в какой-нибудь ситуации вдруг, да пригодится. Итак, первый из них — [Читать...]


  2. Лидер КНР поддержал президента Казахстана

    3. Лидер КНР поддержал президента Казахстана

    Те, кто внимательно следит за ситуацией в Казахстане и вокруг него, могут отметить несколько любопытных моментов. Президент Токаев, получив со стороны ОДКБ практически мгновенную военную поддержку, резко ужесточил риторику в отношении выступающих против него сил и приказал открывать [Читать...]


  3. Бейонсе и Канье Уэст выступили на свадьбе внука президента Казахстана

    4. Бейонсе и Канье Уэст выступили на свадьбе внука президента Казахстана

    Свадьба 23-летнего внука президента Казахстана, выпускника Королевской военной академии в Сандхерсте (Великобритания), Айсултана Назарбаева и 20-летней дочери главы компании “КазРосГаз”, студентки лондонского университета Картолд, Алимы Боранбаевой, состоялась в Алматы в отеле Royal Tulip 31 августа. Молодоженов, их родственников [Читать...]


  4. Руководство Казахстана запросило поддержки

    5. Руководство Казахстана запросило поддержки

    Руководство Казахстана запросило поддержки у стран ОДКБ. Дело за малым — оказать её. Ситуация не менее важная для России, чем гражданская война в Сирии — более. С учётом общей неукреплённой границы — одной из самых протяжённых на планете, [Читать...]


  5. Некоторые уроки происходящего, на опыте Казахстана и Украины

    6. Некоторые уроки происходящего, на опыте Казахстана и Украины

    Некоторые уроки происходящего, на опыте Казахстана, Украины и прочих стран постсоветского пространства, а также стран «арабской весны», где произошли, происходят или произойдут «цветные революции». Не корысти ради, а порядка для. Вдруг кому пригодится. Итак: если правитель сидит на [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»