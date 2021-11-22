Сертификация «Северного потока — 2» вряд ли состоится до лета будущего года. Так что этой зимой в Европе будет очень прохладно и довольно интересно, а с учётом того, как это отразится (и уже отражается) на ценах на газ, стоит ожидать очередных обвинений в адрес Путина и «Газпрома», которые неизбежно кто-нибудь да выдвинет, насчёт того, что это они специально сами всё затягивают из корыстных соображений, чтобы в итоге побольше денег заработать. Кто обвинять будет, неважно, хотя без Польши и Украины тут точно не обойдётся. С другой стороны, газопровод к сентябрю достроили? Достроили. А дальше пускай европейцы сами решают, чего они хотят. Может, тепла. Может, наоборот. Их страны, их чиновники, их государственное и надгосударственное устройство. Имеют право.

Проживут эту зиму и все последующие без особых потерь — мы будем за них искренне рады. Нет — нет. Но что особенно показательно, нынешняя кампания в западной прессе, насчёт того, что война на Украине, буде Россия вмешается в происходящее на Донбассе, если ВСУ по нему, при поддержке Запада, ударят, “Северный поток — 2″ похоронит. Называется — психологическая война. Попытка взять противника на испуг — она же шантаж. Она же — давление. Она же — провокация. Хорошо известная тема. Проходили уже, и не раз. История богата на примеры спецопераций такого рода. И тут можно сказать только «добро пожаловать». Поскольку до того надоело и украинское начальство с его бзиками, и его западные союзники! Уже чёрт с ним, с тем трубопроводом. Запустят его, не запустят…

Нет, что никто никакие Минские соглашения выполнять не будет, понятно. Западникам нужна встреча в Нормандском формате вне зависимости от того, есть в ней какой-то практический смысл или нет, только для того, чтобы потом во всём обвинять Россию, отмазывая и крышуя Украину, на которую они никакого влияния оказать не могут, да и не желают. Нам такого рода профанации неинтересны. Они нас шантажируют, как могут, пытаясь выжать из Путина согласие на эту встречу — видно и по Макрону, и по Меркель. Мы их ловим на слове и даже, когда их внешнеполитические ведомства начинают совсем уж беспардонно лгать, припираем к стенке, обнародуя нашу с ними переписку. Они показательно возмущаются. Странные ритуальные танцы. Вроде как и не папуасы, а ведут себя чёрт знает как. Ну, европейцы же. Дикари-с.