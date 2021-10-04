Упорная борьба против «Северного потока — 2»

Сенатор Тед Круз в своей неистовой, бессмысленной и безнадёжной, но от того не менее упорной борьбе против “Северного потока — 2″, достроенного, но пока ещё евробюрократами не сертифицированного, заблокировал работу всего Госдепартамента США. Сорваны десятки назначений, в том числе 59 послов, а он всё требует и требует новых санкций против российско-германского трубопровода, который ни к нему лично, ни к Соединённым Штатам, как стране, никакого отношения не имеет. Ну, не хочется сенатору, чтобы он был, и всё. Имеет полное право. Хотеть или не хотеть чего-то в этом мире и добиваться этого всеми силами и методами — вообще неотъемлемое, подтверждённое американской конституцией и всеми её поправками суверенное право каждого американца, тем более, американского сенатора.

Неважно, республиканца или демократа. Блондина, брюнета, рыжего, шатена или вообще лысого. Мужчины или женщины. Какого угодно цвета кожи, вероисповедания и гендерной ориентации. А поскольку Круз — республиканец, а нынешний президент, Байден, демократ, то назначения в Госдеп будут заблокированы до морковкина заговения или пока Круза не пристрелят, чего, похоже, многие в Сенате уже искренне хотят. Ну, человек такой — упорный и с бычьей тупостью в качестве основной черты характера. Мужик чего требует — вынь ему это, да положь, хоть небо на землю упадёт. Такой, характерный для Америки типаж. Причём возможно его требование выполнить или нет, какие в итоге будут последствия и как его действия сказываются на интересах Соединённых Штатов, ему плевать.

Так и работает американская демократия, которой эта страна так гордится. Толпа сидящих в Капитолии ослов пытается переупрямить, перехитрить или ещё как-то объегорить друг друга, главного осла, сидящего в Белом доме, и несметную орду чиновников, у каждого из которых свои личные, клановые и ведомственные интересы, как правило исключительно материальные. Не механизм управления страной, а террариум с ядовитыми змеями и скорпионами — и так всегда было. Хотя до такой степени явно, напоказ всему миру, до сих пор заметно не было. Ну, издержки глобализации и возникновения мирового информационного пространства. Всё напоказ, ничего не скроешь, даже если очень-очень этого хочется…

Одно интересно: какое звание у сенатора Круза в российском ГРУ, насколько часто он контактирует с Петровым и Бошировым, принимал ли личное участие в инцидентах со Скрипалями и Навальным, какое у него кодовое имя в отечественном реестре агентов влияния России в Соединённых Штатах (у русских это ещё иногда называется «погоняло», наверняка от слово «погоны»), ну и про российское вмешательство в американские выборы: как лично он его организовывал? Не может же быть так, чтобы совсем никак! С такой эффективностью парализовать работу внешнеполитического ведомства США — надо уметь. Не простой агент сенатор, а особо ценный. Мало таких людей. Представить бы его надо к отечественной государственной награде, что ли? Давно ведь заслужил!