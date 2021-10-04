Радует, какое внимание прогрессивной общественности привлёк проект развития Восточной Сибири, анонсированный Сергеем Шойгу. Уже только ленивый из виднейших организаторов экономических успехов России в 90-е годы на нём не отоспался. И про то, что он им всем планы Северной Кореи напоминает, и про Путина и тайгу, и про возвращение страны к идеологизированной линии развития, от чего все эти гуру и титаны духа её как могли отвращали-отвращали, да, судя по всему, так и не смогли, что вызывает у них закономерную печаль, обеспокоенность и, судя по всему, портит пищеварение и сон… И тут людей понять можно. Они давно никто и звать их всех никак. В лучшем случае — живут в тёплых и более или менее комфортабельных краях, подальше от родины. А Шойгу опять на коне! Обидно, да?!

Особенно, насколько можно судить, бесит их всех сугубая практичность, конкретность и масштабность всех этих проектов. Получается, что страна возвращается из виртуальной экономики, на которой они собаку съели и сделали себе состояния, в реальную, которая, конечно, куда более осязаема, материальна и результативна, чем привычные им финансовые пирамиды и пузыри? Получается. И что это основную массу населения чрезвычайно радует, а немалая его часть и сама готова в реализации этих проектов принять участие, им — нож острый. Душно им от этого, тошно и муторно. Нет бы, деньги в очередную схему хитровымудренную запустить и крутить, пока крутятся, навар себе и начальству снимая! А тут их в какие-то сибирские города предлагается вбухать. Ужас-ужас!

Так эта их реакция радует… Знают кошки, чьё мясо годами подъедали. А что не могут сдержать растерянное возмущение, так это само по себе яркое доказательство того, что проекты Шойгу хороши. Иначе бы не вскинулись так все герои нашего не такого уж далёкого прошлого. И какие! Чего, к примеру, стоит голос Сергея Алексашенко, который его возвысил против помянутых инициатив Шойгу. Такой человек, с такой биографией, зря не скажет. Именно он, в качестве заместителя министра финансов и первого заместителя председателя отечественного Центробанка стоял за созданием пирамиды ГКО, обвалившейся в 1998 году вместе со всей российской экономикой. Он, правда, на них изрядно заработал и сейчас живёт припеваючи в Вашингтоне. Ну, не он один. Там таких много…

В принципе, понятная реакция. Страна, по всем раскладам прогрессивной общественности, которая невесть с какого бодуна у нас себя скромно именует либералами, не должна была в её нынешних границах уцелеть ни при каких раскладах и сам факт того, что её распада пока что не произошло, для них до крайности огорчителен. Опять же, ни о каком её развитии речи не шло и в этих кругах до сих пор не идёт. Вредные это идеи, противоречащие и их собственным личным планам, и всему тому, чему их учили в Соединённых Штатах и Евросоюзе, не без изрядной выгоды и для них, и для тех, кто учил. Закон сообщающихся сосудов. Кто кого пасёт, тот того и доит, а что с той коровой будет, если её не поить, не кормить, а только доить — не их вопрос. На мясо пустить можно. И тут такой облом! Не зря зашипели сразу все гадюки. Браво, Шойгу!