{ 28 июля 2021 }

Польша признала, что борьба против «Северного потока — 2» закончилась неудачей

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

МИД Польши, признавая, что борьба против строительства «Северного потока — 2» закончилась неудачей (было бы трудно это не признать, после соглашения Байдена и Меркель, заключая которое США и Германия о Польше даже не вспомнили), собирается перенести борьбу против упрочения энергетического сотрудничества России и Евросоюза на другие участки фронта. Скажем, проиграли по части строительства, можно попробовать тормознуть ввод газопровода в эксплуатацию. Или ещё что-нибудь. Мало ли у польского МИДа новых «хороших» идей… Напоминает анекдот про местечкового еврея, его заболевших кур и раввина.

Пока все куры не передохли, ребе столько вариантов решения проблемы набрасывал… И треугольный курятник советовал построить, и покрасить его в зелёный цвет, и корм сменить. Тот самый случай. И ведь, вроде, избавилась Польша ото всех своих евреев — извела их под корень, а привычки остались. Может, зря извела? Хотя, с другой стороны, Россию и Германию она, может, и не остановила, но затормозила проект строительства второй очереди трубопровода изрядно, о чём польский МИД с гордостью и напомнил. С формулировкой о том, что Польша несколько лет СПАСАЛА Европу от российского газа. Спасители, холера ясна…

В общем, Польша Россию не догнала, но, пока за ней гналась, согрелась. Странные люди, тамошние политики. По крайней мере, нынешние. Осточертели они всем соседям, наверное, ещё не до такой степени, как украинские, которые не только ко всем с претензиями пристают, но и денег просят. Бегают, крутятся у европейцев и американцев под ногами… Поляки хотя бы часть НАТО и ЕС, хотя и скандальная, так что непонятно, так ли хорошо это для обеих помянутых организаций, да и с платёжеспособностью у них получше. Можно развести на деньги, как американцы со своим сжиженным газом и поставками Польше танков и поступили.

Главная их проблема — абсолютное отсутствие чувства реальности. Не должен захудалый барон вести себя с герцогами, маркизами и графами, как равный. Не простят. Припомнят, может быть, не сразу, но обязательно. Как с Польшей много раз в её истории и было. Но ведь не учатся её дипломаты ничему. «Спасти Европу от российского газа» — это сильная формулировка. Исключительно точная и отражающая все нюансы национального польского мышления, применительно к какой угодно ситуации. Сочетание апломба, нахрапистости, глупой самоуверенности и абсолютной неспособности видеть мир таким, как он есть. Ну, Польша же. Нам к ней не привыкать. Было уже. Много раз было.

Евгений Сатановский


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