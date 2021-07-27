Чубайс и ВВП

Анатолий Чубайс проинформировал страну о том, что декарбонизация мировой экономики грозит России потерей 10% ВВП. Ну, зафиксируем это предсказание Чубайса (предположение, вброс, мульку, очередной развод — нужное подчеркнуть) и пойдём дальше. Если и есть в этом мире люди, у которых есть твёрдая, устойчивая репутация, то это Чубайс. По части экономики репутация эта такова, что с ней, как говорится, его и в тюрьму не примут. Всё, что он говорит, вне зависимости от набора слов, имеет смысл умножать на ноль, поскольку не дай Б-г его слушать и, тем более, к нему и людям его круга прислушиваться. Хуже для страны может быть только то, что он делает. И тут неважно, говорит и делает он это специально для того, чтобы она загнулась, или имея в виду, чтобы ей, стране нашей, когда-нибудь стало хорошо, а загибается она потом сама, по совершенно случайному совпадению.

Чего в данном случае Чубайс хочет, какую очередную заразу он сотоварищи втюхивает населению и руководству, которое, в отличие от населения, его высоко ценит и невесть для каких надобностей бережёт, Б-г весть. Вряд ли это будет очередное предложение массам приватизационных ваучеров, которые, судя по всему, вот-вот подрастут в цене до обещанных в начале 90-х двух «Волг». Да и с реформой системы российской энергетики или нанотехнолониями повторяться смысла не имеет. Как и со «Сколково». Новый лохотрон должен быть основан на чём-то, с одной стороны свежем, а с другой — привычном, обкатанном, чтобы на мелких деталях не прокалываться. Для чего чубайсовы пугалки нынешнего разлива вполне подходят. Тут и энергетика, и западные высокие технологии, и мировые тенденции развития, в которые непременно надо поскорее вписываться, а то невесть сколько потеряем…

Дураков разводить на бабло — дело святое. Всей страной — это ещё прибыльнее. Главное, чтобы во всей этой схеме не остаться крайним, когда облом наступит. Но он у Чубайса не наступает никогда. Там схема ухода от какой угодно ответственности отработана до мелочей. Ювелирно отработана. Так что, остаётся ждать конкретных предложений. Обойдутся они стране по любому намного дороже, чем заявленные 10% ВВП, как это уже было в 90-х. Утопчут Россию в Третий мир ещё прочнее, чем сейчас. Угробят остатки её промышленности так прочно, что восстановить их будет уже совсем нереально (да и сегодня это вряд ли возможно, даже если представить себе такую странную загогулину начальственного мышления, что помянутого восстановления кто-то из правящего сословия захочет). Но российский список Forbes наверняка пополнит — и намного.

Критиковать Чубайса некому. На политических оппонентов он плевал — и имеет для этого все основания. Начальство любые его предложения поддержит. В явной или скрытой форме, неважно. Почему — тоже неважно. Значит, есть у него, начальства нашего, для того, чтобы поддерживать Чубайса, свои резоны. Оно их никому предъявлять не обязано, не намерено и не будет. Так что, Чубайс вечен, как Ленин, и дело его живёт и процветает. Любое дело. Что до объективного разбора полётов… Академия Наук именно для того разгромлена, обнулена и превращена в ничто, чтобы никто по поводу начальственных афер ничего внятного сказать не мог. А так, как искурочена наша система образования, начиная со школы и заканчивая университетами и аспирантурой, именно под то, чтобы толку от неё по части обучения чему-то реальному, был ноль без палочки, некому будет слова сказать и в отдалённой перспективе.

Не хочется чувствовать себя в очередной раз бараном, которого гонят на стрижку перед тем, как отправить на шашлык, но ничего с этим сделать уже нельзя. Чубайс снова в деле! Что с этим поделаешь? Тут всё по старой притче будет идти, про Ходжу Насреддина, эмира бухарского и любимого ишака эмира, который, согласно обещаниям Ходжи, должен был за 20 лет выучить Коран. Либо страна наша окончательно гикнется. Либо до того Чубайс со всеми своими идеями отправится к Г-ду Б-гу. Либо декарбонизация накроет Запад так, как Содом с Гоморрой не накрылись, согласно Писанию, так что играть на этой заезженной скрипке станет никак невозможно. Тоже, кстати, не исключено. Хотя первое наиболее вероятно. Ну, а второе — наименее. Чубайс вечен и бессмертен. И даже если тело его отправится на погост, а душа в отведенный для него и его соратников круг дантова ада, где его давно ждут, знамя его борьбы за растаскивание страны подхватят другие. Для этого свободные руки всегда найдутся.