Анатолий Чубайс на днях разговорился на разные темы, прежде всего — про СССР. Похоже, что наговорил лишнего. По крайней мере, именно так считают в Кремле, о чëм и сообщили сегодня устами Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ счëл нужным заметить, что негоже спецпредставителю главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития высказывать столь экзальтированную позицию по вопросам истории СССР. Точку зрения иметь можно, а вот озвучивать не надо.

Господин Песков откровенно признался в том, что «Пастернака не читал», иначе бы не вступил в заочную полемику с Чубайсом с репликой «были и примеры героизма, и примеры успеха, и примеры фиаско — все было в истории Советского Союза». Здесь против Анатолия Борисовича работает его репутация – в беседе с Лошаком Чубайс называет «враньëм» не весь исторический период, а только его застойную (брежнево-андропово-черненковскую) часть.

Как часто бывает в таких инфоповодах «на пустом месте» определяющую роль играет контекст высказывания, который лучше всего понять вновь обратившись к первоисточнику. А там всë просто – Анатолий Чубайс не считает, что сейчас в России наступил «совок», потому что помнит, каким был «настоящий совок из 100% сока вранья». После чего Чубайс долго, с удовольствием и плохо скрываемой гордостью рассказывает, как с его помощью Россия вместо «китайского пути» пришла к конфигурации «СССР+магазины «Пятерочка».

Про «Пятëрочку» Чубайс не говорит, вместо этого заочно и занудно полемизирует с еë нынешним владельцем, Петром Авеном, героем первого интервью цикла Лошака и одним из совладельцев «Альфа-Групп». И здесь уже «виновник всего» переходит на интонации, больше присущие пресс-службе МИД или главе RT, впрочем, отделяя эмоциональную часть высказывания от непосредственно полемики.

А в целом, очередной «казус Чубайса» нет смысла искать «между строк» и в эзоповом языке. Как всегда, всë лежит на самом видном месте в первом абзаце первого ответа на вопрос. Как говорил один известный журналист и автор исторических телефильмов, «разница только в форме усов». А за такие «усы» сегодня в России статья, о чëм вновь напомнил всë тот же Дмитрий Сергеевич Песков.