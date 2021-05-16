Анатолий Чубайс: «Мы считали себя экономическими профессионалами»

Главное заявление Чубайса конечно не в том, что он «ненавидел советскую власть». В конце концов, всем плевать на то, с каким чувством маленький Толя Чубайс слушал по утрам «Пионерскую зорьку».

Самая мякотка, самый жир этого интервью заключается во фразе «мы считали себя экономическими профессионалами». Это Чубайс про себя и «команду реформаторов».

Без тени самоиронии с бронзовой уверенностью в своей правоте и личной успешности.

Ничтожества, которые в жизни не умели и не знали ничего кроме 500 английских слов, получили из трясущихся рук старого алкоголика безграничную власть. За пять лет разрушили вторую экономику мира, низведя страну до уровня побирушки, которой не на что было купить еды. И вот это вот состарившееся ничтожество продолжает толковать о своей экономической компетентности с уверенностью завсегдатая НЛП-тренингов.

Единственное, в чем может быть уверен Анатолий Борисович Чубайс — это в том, что когда он помрёт, его родственникам придется отказаться от традиционных похорон. Любой случайный прохожий сочтет своим долгом обоссать могилу великого реформатора.