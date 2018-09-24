Смирнова и Чубайс

Могучая, однако, была задумана на Чубайса атака, если даже после выступления Путина она продолжается как ни в чем не бывало. Начальник вроде бы ясно сказал: «Взять, так огульно заявить, что он (Чубайс) — преступник, что он что-то украл, [Читать...]

Авдотья Смирнова (Дуня Чубайс) – несомненно талантливый человек. Это я серьезно. Ее фильм “КОКОКО” – это истина. В последней инстанции. Это срез элитарной интеллигентщины. Это – их мир. Болотный. С испарениями великоумия, чванливости, подлости, себялюбия и самолюбования. Героиня [Читать...]