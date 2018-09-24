Вот Авдотья Смирнова – талантливая баба, со вкусом и чувством слова.
Ну как она не поняла, что заявив на RTVi, будто Чубайс узнал о разгуле бандитизма в 90-е из сериала “Бригада”, который только недавно посмотрел, она выставила себя наивной трогательной дурочкой, его – законченным мудаком, не ведавшим что происходит в стране, которую он решил учить жить! Она не подумала о том, что всколыхнет у телезрителей?! Ее счастье, что аудитория канала мизерна. Но по-любому, это какой-то лютый пиздец по уровню то ли цинизма, то ли внезапного идиотизма
Смирнова и Чубайс
Вот Авдотья Смирнова – талантливая баба, со вкусом и чувством слова.
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