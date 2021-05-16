Когда я бываю в Москве — в театральный сезон — то я беру билеты в театр Камбуровой и в Губернский театр — к Безрукову. Это гарантия отсутствия сюрпризов в виде свободолюбивых членов на сцене, мата и скабрезности.

Да и вообще я симпатизирую Безрукову еще с «Участка». Он — честен. Во всем.

И не заглядывает в рот свой тусовочной богеме. О Донбассе сказал четко и ясно — русский мир надо защищать. Крым— наш.

Он — как бы не приходили в негодование его либеральные коллеги — не гей, не педофил, на сцену он не тащит модных извращенцев Богомолова и подобных, он не изгибает угодливо шею перед либеральной тусовкой. И поэтому — его уничтожают. Тихо, подковерно и планомерно.

ОНИ это умеют. Как говаривал Чапаев Петьке, дескать тебе за твою позицию НИЧЕГО не будет. Ни сапог, ни шинелки…

Не так давно в московской театральной тусовке — стояли наособицу три театра. Пророссийских и исповедующих классическую направленность — без извращений. Это Театр Советской Армии, МХАТ им. Горького Дорониной и Губернский театр Безрукова. Доронинский театр распотрошили — типично рейдерский захват. Одиозный Бояков — идейный вдохновитель скабрезной «Золотой маски».

Остальные держатся. Но долго ли?

Безрукова сейчас уничтожают, вбивая в голову туповатому патриотичному народу, что он бездарен, всеяден, и еще что-то. А, жене изменил.

Народ верит и начинает сучить ножонками в праведном осуждении.

Как говаривал небезызвестный гей и журналист Павел Лобков, дескать народ — любой народ — это мирно блеющий баран на пастбище. И наша задача заставить этого барана, вернее убедить его — жрать кактус. И щуриться от блаженства. А технологии у нас имеются. Убеждения. И не на одно стадо баранов.

Увидел дешевую статейку — «5 причин, за что я не люблю Безрукова»…

Так вот, я скажу одно — для меня есть ОДНА причина, из-за которой я его БЕЗМЕРНО уважаю — он НЕ ПРОГНУЛСЯ под либероидную сволочь.

А это — архисложно в их среде.

Некогда жадноватая Хаматова согласилась поработать на выборную команду нынешнего Президента. Ее так тогда шуганули и травили везде, что она резко переметнулась и до сих пор заикается от ужаса. И готова сейчас на любую мерзость, на любую демонстрацию лизоблюдства, лишь бы простили и забыли.

Так вот — не будьте баранами. Не позволяйте собой манипулировать.