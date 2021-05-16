Любоффь… козлиная

Вот что можно сказать о козах? Даже по сказкам? Да ничего хорошего. Упрямы как ослы и сварливы и мелочны. Типа Козы-Дерезы.

Я честно отговаривал своего приятеля -фермера от такого подарка.. Это когда ему козленка всучили как бонус за тысячу купленных цыплят.

Они ж — фермеры — сами не свои до любой живности. Особенно бесплатной. Крокодила бы всучили — поволок бы с радостью.

Но кто у нас сейчас слушает литературно подкованных людей?

Через неделю до счастливого обладателя бонуса стало доходить почему коз на подарки раздают. Это когда лишился капустной грядки и цветочного палисадника.

К тому же разные мелкие привычки стали выявляться — порочные, прямо сказать.. Например, подлавливать момент, когда хозяева неосмотрительно пятую точку выставляют, доверчиво нагнувшись за чем-то.. Рожки-то бронебойные..

Дошло до того, что хозяйка без жестяного таза по участку не передвигалась. Как рыцарский щит носила..

Страдали, но все на молодость списывали. Дескать, вот мамашей станет, прыти-то и поубавится.. Остепенится.. Главное, покрыть успеть. А то у коз этот благодатный период всего три дня.. Когда они от страсти готовы в омут головой броситься.. Не пропустить бы..

Заранее козлика нашли. Один на весь район и был. Хвалили очень. Дескать, с душой, с огоньком исполнял обязанности козлиные. Себе и хозяину на радость. Хозяин так и сказал — кроем всех и всегда. Не сумлевайтесь. С гарантией работаем. Не было еще случая, чтобы второй раз приезжали.

Оказалось, что пропустить козий любовный период — невозможно. Это был “брачный крик марала” в козьем исполнении. Коза истошно вопила “нечеловеческим голосом”. Без перерыва. Требовала свою толику женского счастья.

Орущую в любовной страсти козу запихнули в багажник и замирая от ужаса встречи с гаишниками — рванули к спасительному рогатому мачо.

Козлиный хозяин повел себя странно. Несколько. Подвел к вольеру и как-то смущенно стал давать инструкции. Ты, дескать, козушку -то заноси, поставь напротив дверцы в загон и щеколдочку открой. А потом поторопись вот в эту калиточку из вольера выскочить.. Я ужо здесь страховать буду.

Доверчивый мой приятель, ничего еще не подозревающий, отбросил щеколду и даже подбодрил изнывающую от любовной похоти воспитанницу — вот, дескать, сейчас обретешь половодье чувств..

Дальше что-то пошло не так. Во всяком случае на старте были потеряны драгоценные секунды. Потому что от взгляда на уже обретенного жениха — оба — и коза, и мой приятель — ощутили временную потерю чувств. Всяких.

На них надвигалась мускулистая туша с огромными, закрученными баранкой рогами и кровавыми от вожделения глазами. Эти дьявольские глаза говорили о том, что половодья чувств хватит на всех.. И еще останется..

Мой приятель, осознав это, на ватных ногах устремился в калитку. Коза поняла, что ее бросили под паровоз. За все бывшие прегрешения. И она будет искупительной жертвой. Поэтому она с безумным меканьем «Папа, папа.. за что ты меня так?» рванула следом.

Козлиный хозяин и здесь проявил досадную козлиность — он не успел захлопнуть калитку перед носом своего Минотавра. А может понял, что бесполезно — сметет.

Поэтому алчущая любви троица выскочила на просторы селения. По грунтовой дороге неслись строго по ранжиру — приятель, коза, козел. На асфальте более резвая и юркая коза вышла вперед. С отрывом.

Поэтому мой несчастный друг уже подобравшимся задом чувствовал раскаленное дыхание вожделеющего козла..

Спасла канава. В которую рухнул ослепленный страстью монстр. Это дало целую лишнюю минуту. Потеряв свою козу, хозяин успел добежать до крыльца и вместе с козлиным хозяином забаррикадироваться..

— Не кручинься.. козу-то не упустит.. не было еще такого.. С гарантией работаем.. А я вот сейчас МЧС вызову.. а то разгоряченный больно…боюсь, сам не справлюсь.. А с тебя — по двойному тарифу — за работу и за вызов…

Потом все было хорошо. По семейному. Минотавра водворили в катакомбы. Козу отыскали — счастливую и обессиленную. Малость даже не в себе. Козлятки родились на диво.

Правда, больше коза не орала. Ни на следующий год, ни потом.Стиснув зубы преодолевала вожделение. Почему-то.