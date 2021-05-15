О сериале «Обитель»

Знаете, что происходило в 1928 году в СССР? Вряд ли.
Как, впрочем, и все остальные. Спроси сейчас вполне образованного человека лет тридцати — он обязательно скажет, что ничего не происходило. Потому что все в Гулагах сидели. Вот в СЛОНе, например, который на Соловках.
Это самое значимое событие. Ну что ж — давайте бегло пробежимся по истории 1928 года.
1. Первый полёт самолёта У-2 («Кукурузник») конструкции Н. Н. Поликарпова.
2. На заводе АМО был выпущен 1000 автомобиль.
3. Советский радиолюбитель Николай Шмидт из посёлка Вохма Костромской области первым в мире поймал на самодельный приёмник сигнал бедствия от экипажа итальянского дирижабля «Италия» под командованием Умберто Нобиле, потерпевшего катастрофу в Арктике.
4. Пущен завод электрооборудования в Москве
5. Вступил в строй нефтепровод Грозный — Туапсе протяжённостью 618 км.
В литературе заблистали новые имена и ТАЛАНТЛИВЫЕ книги.
В 1928 году были написаны — А. Толстой «Хождение по мукам», Ильф и Петров — «12 стульев», фант. повести Беляева, К. Чуковский и его детские книги, Хармс «Иван Иваныч самовар», Аркадий Гайдар «Школа». То есть — созвездие писателей и поэтов.
Что еще? Да море всего.
Санатории для ВСЕХ, туберкулезные санатории, пионерские лагеря, детские сады. Страна безудержно строилась и развивалась.
Но ведь это НЕ интересно, правда? Особенно сейчас.
Потому что мы должны забыть (если что-то помнили), не вспоминать, заклеймить и знать только одно — были ЛАГЕРЯ, в которых уничтожали инакомыслящих. Это — главное.
Поэтому выбор темы — о СЛОНе — был определяющем. Нужно было немножко оттягать лавры Солженицына. Автору.
Ну нужно и нужно — мы-то при чем?
Всем уже глубоко надоели либеральные игрушки — рассказушки о лагерях.
Ну — были. Ну и что? Очередная рассказка о кровавых энкэвэдэшниках и жертвах. Слышали, знаем.
Чем отличается ЭТОТ фильм и роман от остальных — подобных? Особенно у писателя, который сейчас активно топит за социализм (недра страны — всем поровну, пенсии — поднять и опять же поровну, элиту — геть, ну и все такое.. )
Ну более вменяемым бытом — здесь показаны и магазины, в которых можно было купить продукты, и театр, и кино, в которое зэк мог пригласить подружку из женского барака.. И даже зоопарк на острове, и огороды, и сад.. И больничку..
То есть — это лагерь с ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ? Или как?
Стержневую идею Прилепина я так и не понял — наблюдение над каждым человеком в экстремальной лагерной жизни? Винегрет из идей, взглядов и ощущений?
Или деградация властных-революционеров? От идей строительства нового человека до сапогом в морду?
А фильм снят очень неплохо. Соловецкая тема — так вообще играет.
И все равно — ощущение зыбкости, аморфности.. Неопрятности..