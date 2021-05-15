О сериале «Обитель»

Знаете, что происходило в 1928 году в СССР? Вряд ли.

Как, впрочем, и все остальные. Спроси сейчас вполне образованного человека лет тридцати — он обязательно скажет, что ничего не происходило. Потому что все в Гулагах сидели. Вот в СЛОНе, например, который на Соловках.

Это самое значимое событие. Ну что ж — давайте бегло пробежимся по истории 1928 года.

1. Первый полёт самолёта У-2 («Кукурузник») конструкции Н. Н. Поликарпова.

2. На заводе АМО был выпущен 1000 автомобиль.

3. Советский радиолюбитель Николай Шмидт из посёлка Вохма Костромской области первым в мире поймал на самодельный приёмник сигнал бедствия от экипажа итальянского дирижабля «Италия» под командованием Умберто Нобиле, потерпевшего катастрофу в Арктике.

4. Пущен завод электрооборудования в Москве

5. Вступил в строй нефтепровод Грозный — Туапсе протяжённостью 618 км.

В литературе заблистали новые имена и ТАЛАНТЛИВЫЕ книги.

В 1928 году были написаны — А. Толстой «Хождение по мукам», Ильф и Петров — «12 стульев», фант. повести Беляева, К. Чуковский и его детские книги, Хармс «Иван Иваныч самовар», Аркадий Гайдар «Школа». То есть — созвездие писателей и поэтов.

Что еще? Да море всего.

Санатории для ВСЕХ, туберкулезные санатории, пионерские лагеря, детские сады. Страна безудержно строилась и развивалась.

Но ведь это НЕ интересно, правда? Особенно сейчас.

Потому что мы должны забыть (если что-то помнили), не вспоминать, заклеймить и знать только одно — были ЛАГЕРЯ, в которых уничтожали инакомыслящих. Это — главное.

Поэтому выбор темы — о СЛОНе — был определяющем. Нужно было немножко оттягать лавры Солженицына. Автору.

Ну нужно и нужно — мы-то при чем?

Всем уже глубоко надоели либеральные игрушки — рассказушки о лагерях.

Ну — были. Ну и что? Очередная рассказка о кровавых энкэвэдэшниках и жертвах. Слышали, знаем.

Чем отличается ЭТОТ фильм и роман от остальных — подобных? Особенно у писателя, который сейчас активно топит за социализм (недра страны — всем поровну, пенсии — поднять и опять же поровну, элиту — геть, ну и все такое.. )

Ну более вменяемым бытом — здесь показаны и магазины, в которых можно было купить продукты, и театр, и кино, в которое зэк мог пригласить подружку из женского барака.. И даже зоопарк на острове, и огороды, и сад.. И больничку..

То есть — это лагерь с ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ? Или как?

Стержневую идею Прилепина я так и не понял — наблюдение над каждым человеком в экстремальной лагерной жизни? Винегрет из идей, взглядов и ощущений?

Или деградация властных-революционеров? От идей строительства нового человека до сапогом в морду?

А фильм снят очень неплохо. Соловецкая тема — так вообще играет.

И все равно — ощущение зыбкости, аморфности.. Неопрятности..