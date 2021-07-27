Буря в бассейне

Бурю в бассейне устроила пловчиха Юлия Ефимова, которая пожаловалась: «К сожалению, в нашем мире деньги решают все, на спортсменов не только в нашей стране, но и везде глубоко… Плыли бы быстрее, если бы финалы были вечером, мировые рекорды штамповали бы. Зато непредсказуемо — выиграть может любой».

Исполнительный директор Олимпийской службы вещания и глава пресс-службы ответили, что время финалов согласовалось с международной федерацией и вещателями. Под вещателями понимается, в первую очередь, американская компания NBC, которая за огромные деньги покупает эксклюзивные права в США. Для сравнения. NBC с потенциальной аудиторией 330 миллионов зрителей платит за права с 2011 по 2021 годы 4,38 млрд долларов, с 2022 по 2032 годы 7,65 млрд. Eurosport с потенциальной аудиторией 700 миллионов зрителей с 2018 по 2024 годы платит 1,3 млрд. евро.

Самое неприятное для европейцев и россиян — США имеют моральное право диктовать условия МОК. За всю историю плавания на Олимпиадах американцы выиграли треть всех медалей и половину золотых. Это огромное доминирование, только на основании которого NBC может требовать удобное время. Тем более спортивная гимнастика и легкая атлетика пройдут в нормальное для Европы время — американцы до конца не обнаглели.

Бороться с этим надо не столько деньгами, сколько результатами. Слушать российских пловцов не будут, пока они не будут выигрывать золото, а его в плавании нет уже 25 лет. Есть пример синхронного плавания, которое придумали в Америке. Финалы синхронного плавания на ОИ тоже начинают по выбору днём или вечером. С 2000 года вместо американок и канадок в нем доминируют россиянки, поэтому соревнования не ставят на время, когда в Москве спят.