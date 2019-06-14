Польша – ближайший родственник России.

Бывшая сверхдержава, демократия с традицией такой же долгой как английская. Спасшая Европу от полчищ османов, столп католического мира, остановивший невероятным усилием Реформацию.

Страна с такой славной историей пала от внутреннего неустройства и под ударами сильных внешних врагов.

Всего 160 лет отделяют Великую Польшу 1612 года, когда славная шляхта посадила московским царем польского королевича до первого раздела 1772 года.

Как и нас всего 160 лет разделяют позорный раздел 1991 года от времени, когда Российскую империю называли “жандармом Европы”.

И поляки, и русские живут под диким прессом своей великой истории, которая лишает их логики, практичности и часто – здравого смысла.