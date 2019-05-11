Дата 1939 – для лжецов и притворщиков.

Ну, вот скажите честно, дорогие мои люди. Вам действительно жалко Польшу? Точнее, вы действительно хоть раз в жизни переживали об исторической судьбе польского государства, испытывали сочувствие к польским повстанцам 1830 и 1861 годов? Восхищались маршалом Пилсудским и знаете имена хотя бы двух польских писателей?

Уверен, что нет.

Тогда что вы отмечаете каждое 1 сентября? День фактического вступления в большую войну Британской империи? Настоящих белых людей?

Ну так тогда и окончание войны нужно отмечать 2 сентября, как это делают американцы. Кроме того, это было бы экономно. Первый день – скорбная часть мероприятия, минута молчания и все такое. Второй – торжественные заседания, салют и скромный военный парад на велосипедах.

Оставьте вы уже бедную Польшу в покое. То, что ее разделили в очередной раз в 1939 году – это была вполне себе добрая европейская традиция. Уж точно ничего сверхестественного в этом факте не было. Ровно как и в ликвидации независимых балтийских государств, историческая Россия просто вернула своё.

Не важно, что об этом думали добрые латыши и литовцы. Как показали последующие события, Сталин был не совсем не прав, отправляя их в туристические маршруты на русский Север. Для воспитания чувства интернационализма, которого они напрочь были лишены.

Конечно наша война началась только 22 июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945. Все, что было за этими временными рамками – не более чем исторический текст. Никому не интересный.