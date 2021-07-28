{ 28 июля 2021 }

Современная скульптура на Красной площади

Рубрики: [Telegram]  [Выставки]  

На Красной площади в начале июля впервые открылась выставка современной скульптуры. Прямо напротив мавзолея установили восемь арт-объектов. Проект называется «Красный сад», идеологом стал основатель фестиваля «Архстояния» в Никола-Ленивце художник Николай Полисский.

Задумка интересная, концептов вложено много, а вот место выбрано плохое, в чем на днях мы смогли убедиться воочию. Дело не в том, что современное искусство — не для Красной. Напротив, площадь должна быть десакрализована и актуальна, доступна для выставок, фестивалей, концертов.

Скульптуры установлены впритык к ГУМу. В тесноте пешеходной зоны выглядит все это несуразно. Экспозиция теряется в куче витрин бутиков и дорогих ресторанов и воспринимается исключительно детьми как аттракцион или реклама в духе некогда установленного там чемодана LV.

Основная идея — противопоставления мощному символизму места — становится «нечитаемой», в отличие от объектов на самом «Архстоянии». Единственное желание, которое возникает при посещении, — поскорее сбежать. Куда эффектнее фигуры смотрелись бы на бульварах и в парках.

КультRa


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