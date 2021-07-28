Европе грозит «пандемия одиночества». По данным исследований, сейчас в странах Евросоюза одинокими себя ощущают вдвое больше людей, чем до начала распространения коронавируса. От этой проблемы страдает порядка 25% европейцев.

Ковид лишь усугубил давно наметившуюся тенденцию — еще задолго до его появления учёные называли одиночество «эпидемией 21 века». С уходом в виртуальное пространство люди начали стремительно терять навык живого общения и все больше замыкаться в себе. И для ЕС проблема тут не столько в душевной боли одиноких граждан, сколько в экономике. Одинокие хуже вступают в союзы, рождаемость падает, население стремительно стареет — а это уже нагрузка на бюджет. К 2035 году в Европе будет примерно на 50 млн меньше людей трудоспособного возраста, чем было в 2010 году.

Проблему демографии можно, конечно, пытаться решить за счет мигрантов. Только вот станут ли европейцы от этого чувствовать себя менее одинокими?