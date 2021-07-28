{ 28 июля 2021 }

Пандемия одиночества

Рубрики: [Telegram]  

Европе грозит «пандемия одиночества». По данным исследований, сейчас в странах Евросоюза одинокими себя ощущают вдвое больше людей, чем до начала распространения коронавируса. От этой проблемы страдает порядка 25% европейцев.

Ковид лишь усугубил давно наметившуюся тенденцию — еще задолго до его появления учёные называли одиночество «эпидемией 21 века». С уходом в виртуальное пространство люди начали стремительно терять навык живого общения и все больше замыкаться в себе. И для ЕС проблема тут не столько в душевной боли одиноких граждан, сколько в экономике. Одинокие хуже вступают в союзы, рождаемость падает, население стремительно стареет — а это уже нагрузка на бюджет. К 2035 году в Европе будет примерно на 50 млн меньше людей трудоспособного возраста, чем было в 2010 году.

Проблему демографии можно, конечно, пытаться решить за счет мигрантов. Только вот станут ли европейцы от этого чувствовать себя менее одинокими?

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. Церковь и пандемия

    2. Церковь и пандемия

    Сложное дело хвалить начальников, но в тех случаях, когда они тебе и не начальники вовсе, и к тому же действительно повели себя хорошо, — это легко. Так что я должен сказать, что митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) [Читать...]


  2. СТО ДНЕЙ ОДИНОЧЕСТВА, ИЛИ ЕФРЕЙТОРУ НИКТО НЕ ПИШЕТ

    3. СТО ДНЕЙ ОДИНОЧЕСТВА, ИЛИ ЕФРЕЙТОРУ НИКТО НЕ ПИШЕТ

    Натали, тебе. …Этот стройбатовский чмарь по кличке Гнус сидел на губе в камере подследственных уже три месяца. И хотя статья его была ясная – чистое дезертирство, за что светили либо пара лет дисбата, либо три года зоны, суда [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»