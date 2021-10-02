Истерика на Украине

Когда на Украине из-за начала поставок российского газа в Венгрию в обход украинской ГТС начинается истерика с криками о том, что это начало конца украинской государственности, символ её скорейшего развала и банкротство, распад этой недостраны, глад, хлад и мрак неизбежны, а виноват во всём Путин, так что только суровейшими мерами принуждения России к украинскому и только украинскому газовому транзиту можно и нужно исправить ситуацию и Запад, в первую голову Соединённые Штаты Америки, Германия, Великобритания и все остальные, входящие в него страны, просто обязаны немедленно вмешаться в складывающуюся ситуацию и обрушить коварные планы москалей и мадьяр, выглядит это как минимум странно. И звучит так же.

Когда на Украине венграм напоминают об их нацистском прошлом, о том, как они союзниками Гитлера во Второй мировой войне были и говорят о том, что она, война эта, вообще началась не с раздела Польши, а с вторжения венгерской армии в Закарпатье весной 1939 года (что верно, если только чуть-чуть повспоминать, что в разделе Чехословакии, частью которого было это событие, помимо Венгрии участвовали в 1938-1939 годах Германия и Польша), это выглядит особенно забавно, с учётом того, что напоминает им об этом Олег Тягнибок, включённый Центром Симона Визенталя в список десяти главных современных нацистов и антисемитов, один из основателей Социал-национальной партии Украины. Вот уж, кому мадьярам про их нацистов и националистов только и напоминать, хоть про Хорти, хоть про Салаши…

Что Орбан не самый белый и пушистый правитель в истории Венгрии, спору нет. Но почему-то кажется, что Янош Кадар, воскресни он сейчас, подписал бы договор с «Газпромом» и все прочие соглашения с Россией в полном объёме на порядок быстрее и легче. Что до Украины, повспоминали бы её окончательно запутавшиеся в своих претензиях к соседям власти, как они все последние годы давили на венгров Закарпатья, в том числе в вопросах использования ими родного языка и получения их детьми образования на нём. И, кстати, как вообще Украина жила ДО начала через её территорию газового транзита в 60-70-х годах ХХ века? Жила же как-то? И даже, судя по нынешним украинским националистам, имела древнюю великую самостоятельную историю, а все её беды начались только с вхождения в Советский Союз…

В общем, понятно. Украина всегда и во всём права, все, кто отказывается содержать её за свой счёт и терпеть все выкрутасы её шорохнутого на всю голову нынешнего начальства, гады ползучие и весь цивилизованный мир должен их притоптать в едином порыве. Ну, и так далее, в полном соответствии с новой украинской политической мифологией, в рамках которой Киев есть центр мироздания и вся Галактика вокруг него вертится. Очень жадные, очень глупые, очень провинциальные люди, однохордово примитивные и неспособные поднять свои амбиции над уровнем простейшего, хотя и назойливого попрошайничества и воровства. Ну, и куда им собственное государство иметь? Его давно уже пора закрыть, проветрить, перетрясти и привести в норму. А потом можно и заново открывать. Если, конечно, к тому времени это ещё будет иметь какой-то смысл.