Заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что границы между Польшей и Украиной больше не будет и оба народа будут счастливо жить вместе на одной земле, отправляет нас прямиком в начало XVII века, эпоху Речи Посполитой, когда поляки, украинцы, литовцы и изрядная часть русских жили в этом государстве, претендовавшем, на что сейчас и делает заявку Варшава, на статус региональной сверхдердавы с выходом в державу общеевропейского значения. Там, правда, тогда ещё и немцев с евреями было много, но от них в ходе исторического процесса поляки и украинцы в основном избавились. Да и друг от друга избавились — и презверски. При Хмельницком начали, при Бандере закончили… Так что история и впрямь идёт по спирали.

Ну, а коль скоро так, значит согласимся с Дудой и поддержим исторический процесс, в меру сил (немалых), возможностей (ещё больших) и того искреннего и вполне справедливого раздражения, который в нынешней Москве, в отличие от событий 30-летней давности, Запад с любыми своими инициативами вызывает. Хоть в целом, «коллективный», хоть отдельные его представители, особенно такие беспардонные, как Польша. Хочет Дуда вернуться во времена, когда никакой Переяславской Рады ещё не было и польские паны на Украине делали, что и как хотели? Не вопрос. Только пускай на карту глянет. Чем до Хмельнитчины была польская Украина, чем русская, чем татарско-турецкая, какая её часть мадьярам и влахам принадлежала…

Нет, конечно, прихватить под себя часть исторических польских земель, а при большой удаче и тех, которые, в отличие от Львова и Волыни, никогда в составе Польши не были — это святое. Те, которые в составе Белоруссии пребывают, вернуть явно не удастся, но в перспективе могут и от неё откусить кусок. Однако, интересно то, что раз уж история пошла полным ходом по своим привычным рельсам, так чего ради она должна остановиться там, где это Дуде понравится? Сколько времени прошло от той эпохи, когда между Польшей и Украиной не было границ до той, когда их не было между Польшей и Россией, Польшей и Германией, Польшей и Австро-Венгрией? Менее полутора столетий? Была Варшава русским городом, а Львов — австрийским Лембергом, и ведь долгонько они ими были. История вообще штука коварная, а границы — что, границы? Сегодня они есть, завтра их нет…

В общем, поймём простую истину: раз уж никакого «конца истории» не случилось и Фукуяма в запале оптимизма, связанного с самороспуском Советского Союза, спорол по этому поводу чушь, так касается большой передел границ и сфер влияния всех. И нас. И американцев. И всех без исключения европейцев. И много кого ещё. Наши упорно предлагали всем, кто только был в пределах досягаемости, сохранить статус кво и не задирать друг друга. Слушать их никто не захотел? Не захотел. Большой привет в первую очередь американцам с их истерикой по-поводу усиления Китая. Ну, а теперь все вокруг клыками щёлкают, пытаясь урвать, что поближе лежит, отстраивая как могут свои максимальные хотелки в пределах исторических хроник, мифологических россказней и просто по принципу того, что могут или думают, что могут себе это позволить…

Так делают Польша, Турция и много кто ещё. Вопрос, нам это учитывать надо, или нет? Понятно, что «элите» нашей это в лом. Лениво ей, до ужаса. Напрягаться не хочется и по большей части основной части начальства, привыкшего к сибаритству на сырьевом экспорте, всё это десять тысяч лет на фиг не нужно. Но ведь всё равно придётся зады поднимать… Его, начальство наше и его приближённых, и так ограбили по-полной и притаптывают вовсю, особо этого не скрывая. Довели-таки до проведения военной операции на Украине, треплют и будоражат со всех остальных направлений и сейчас вопрос не о том, чего оно хочет или не хочет, а о том, будет наша страна вообще существовать, или нет. Польша свой шаг навстречу будущему разделу Украины делает. Турция с её вечной ностальгией по Крыму к этому готова. К чему готовы мы — увидим. Много интересного впереди…