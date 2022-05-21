{ 21 мая 2022 }

Киев с Москвой воюет

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Всё-таки, простота хуже воровства. Интересно, как перевели на Украине американского госсекретаря с его новым шедевром насчёт того, что “Если Россия перестанет воевать на Украине — война закончится. Если перестанет воевать Украина — её не будет”. И военную помощь Киеву на стол — блямс! Причём в таких размерах, которые раньше никому из ближайших американских союзников ни в каких затруднительных для них обстоятельствах и не, снились, включая войны, в которых они, как было не раз с Израилем, действительно запросто могли быть уничтожены, что им их противники откровенно и обещали. Правда, тут совсем «другое дело», как все на Западе насчёт российско-украинского конфликта и говорят. Киев с Москвой воюет, выполняя эту работу за весь блок НАТО. Что заслуживает всемерного поощрения, которое он и получает. А то не дай Б-г воевать перестанет: самим, что ли, напрягаться? Так это может и до ядерного ответа дойти. И кому такое счастье в Вашингтоне нужно?

К слову, именно приближением такого сценария явно вызвана активизация попыток контактов военного руководства США с российским. При этом вооружением, снаряжением и деньгами помогает Украине весь западный мир. Только б воевала. Ни о каком сохранении этой страны, как дееспособного государства речь не идёт и, строго говоря, не шла никогда, что Блинкен откровенно и сказал. Причём тут дело совсем не в том, что Украины, которая перестанет воевать, не останется как страны. Куда она, на фиг, с карты денется? Вот уж кого Россия уничтожать категорически не собирается, так это Украину, как таковую. Оттого там и война ведётся такая, как ведётся: неспешная, с минимальными потерями не только в собственно личном составе наступающих российских подразделений, но и в гражданском населении. Чтоб его киевские ВСУ так берегли, как наши, не говоря уже о нацбатах и западных военных советниках, которые там не столько советуют, сколько командуют войной, безжалостно перемалывая украинцев, как пушечное мясо…

Речь идёт у американца идёт и не об уничтожении украинской государственности, как таковой. В том или ином виде она и в Советском Союзе была, и в нынешней ситуации никто в Москве не заявлял, что её в результате военной спецоперации России не будет. Наоборот. А вот чего на Украине точно не будет, если она воевать перестанет, так это того режима, который её в эту войну втравил. Цель операции какая? Денацификация. А правящий режим в Киеве какой? Правильно, нацистский. Хоть сто раз на Украине президент этнический еврей. В Третьем рейхе тоже юденраты были и некоторые из тех, кто ими руководил, его пережили. Редкие были мерзавцы, как, впрочем, и Зеленский с Блинкеном. А если Киев воевать с Москвой не будет, так и на кой чёрт такая страна, как Украина, нужна американцам? А также англичанам, полякам и всей прочей сволочи, которая эту войну подготовила и развязала? Те же европейцы и так уже не знают, куда им от миллионов украинских беженцев с присущими им исконными и благоприобретёнными привычками деваться.

Соответственно, смысл тирады Блинкена, обращённой к украинскому руководству, прост, как железнодорожная шпала. Вам, ребята, оружия и денег дали? Дали. И ещё дадут. Но только в том случае, если вы до конца истории будете с Россией воевать. Бросите это дело, от вас и мокрого места не останется. Имейте это в виду и не питюкайте: воюйте до последнего человека. А то ишь, моду взяли, уже не десятками, а сотнями и тысячами в плен сдаваться, включая гарнизоны таких укрепрайонов, как «Азовсталь». Что, похоже, спонсоров и кураторов Зеленского беспокоит куда больше, чем его самого. Не случайно параллельно с ультматумом насчёт войны до последнего украинского бойца, западники активизировали вывоз с Украины всего того, что с неё только выжать можно, как сейчас происходит с зерном, вокруг которого развернулась очередная международная информационная война. Какой ни есть, а всё трофей. По Гитлеру. А на самой Украине хоть новый Голодомор будет. Не Блинкена это дело…

Евгений Сатановский


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