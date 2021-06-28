Посол Германии порадовала официальный Киев

Посол Германии на Украине порадовала официальный Киев, рассказав, что в Европе все боятся войны с Россией. Правда? А что ж они на неё так напрашиваются и почему к ней готовятся сами и готовят всех, кого на постсоветском пространстве прикупили и приманили, не покладая рук? И тут совершенно неважно, американцы европейцев в спину подпихивают и на нас притравливают, или они сами по себе, всё, что в них дремало под спудом, пока советские гарнизоны в этих странах стояли, возбудили. Важно то, что войны при таком развитии событий никак не избежать. Её можно оттянуть. Ещё оттянуть. И ещё. Но не более, чем.

Если только Россия не развалится на составные части, как развалился СССР, на что все окружающие и изрядная часть нашего собственного начальства и надеется, то драться неизбежно придётся. И тут вопрос насчёт целей и задач этой войны. Поскольку если она будет идти так же ни шатко, ни валко, как наша внешняя политика последних трёх десятилетий, ради того, чтобы начальство пребывало в нирванне и не покидало своей уютной зоны комфорта, торгуя всем, что только можно продать со всеми, кто это хотел бы купить, расставляя никуда не годные кадры на все, в том числе стратегические позиции, и изредко дёргаясь, когда ему совсем уж на больную мозоль наступают…

Крым там, Сирия, Карабах… Но стратегии нет и с тактикой тоже непонятица. Чего хотим от себя и окружающих, ясно. Чтоб не мешал никто, все уважали и играли по правилам. Ну, и ещё у каждого свои индивидуальные прожекты, по части зарабатывания, как говорила Елизавета Петровна, «интересной прибыли». Что до чего-то более внятного, складывается стойкое ощущение, что утлый челн нашей государственности просто болтается по воле волн, туда-сюда, а начальство необходимость что-то делать раздражает и оно всеми силами старается этого избежать. Ну, а когда это не удаётся, ничего не доводит до конца, пытаясь подогнать серьёзные вопросы под свои хотелки.

Итог закономерен. Враги поначалу пугаются, но всё больше убеждаются в том, что мы остаёмся в конвенциональных рамках, так что нас можно без особых проблем и особой боязни продолжать расшатывать и пробовать на зуб, чем они непрерывно и занимаются. А уж сами, или чужими руками, «по доверенности» — это другое дело. Возможны варианты. Тем более, что желающих помочь добить российского мамонта и урвать от него себе кусок добычи столько… По Турции заметно. Она, как и положено едва ли не самому старому из наших исторических противников, ничего особо не скрывает — в открытую действует. Что до нас… Мы всё языками болтаем. И ещё болтаем. И ещё.