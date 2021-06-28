Дискуссия Соловьёва с Кицунэ

Попалась тут на глаза дискуссия (назовём это так) Володи Соловьёва с некоим, широко известным в узких кругах обитателей Монако и интернета, существом женского полу, завлекательного вида и явно мерзкого нрава, порождением «Дома-2» и, судя по тому, что само оно, существо это, себя уважительно называет «бизнес-леди», весьма денежным, как дамам с такого размера губами, и положено. То ли на пасеке пчёлы накусали, то ли ботокса закачано в каждую по два ведра, то ли предки во втором поколении из Африки. Только тогда непонятно, чего она такая белая. Не бьётся как-то. Так что, наверное, всё-таки пчёлы. Они ежели что так кусануть могут…

Произошла сия девица, судя по непотребному поведению и такому же лексикону, из самой глухой в стране таёжной деревни, куда со времён Смутного времени, восстания Болотникова и никонианского раскола не ступала нога нормального человека. Что из неё буквально и пёрло. Бывает такое с особами, неизвестно на чём основываясь, сильно завышающими себе цену, особливо коли они батогами или ещё чем таким, удобным для этого, в нежном возрасте небиты-непороты. Автор, как диалог их с Владимиром Рудольфовичем просмотрел, так даже отказался от своего твёрдого неприятия телесных наказаний в школе. Неправ он был. Нужны они. И сильно.

Правы были англичане, когда сколько могли за свои розги держались. Ой, правы. Никак иначе к нормальному поведению многих не приучишь. Особенно тех, кто школу «Дома-2» прошёл, прожжёных и на всё готовых, ради публичного скандала. Ну, он сей непотребной нравом (а скорее всего и не только им) девице явно и удался. Она для этого старалась, как могла. При этом, тема была явно не её. Про вакцинацию чушь несла, да такую, что уши вяли даже у гадюк луговых с ужами озёрными, у которых ушей, вообще-то нет. Такой поток сознания… И про теории заговора, насчёт которых она, правда, всё попутала, но с её интеллектом это было несложно. И про Билла Гейтса. И про самого Соловьёва…

Гейтса она, невинная душа, поверхность головного мозга которой, если предположить, что он у неё за черепной коробкой и ботоксом есть, явно не тронута ни единой извилиной, оказывается, ненавидит. Отказал, что ли в чём? Ну, явно правильно сделал. Дур е-ть, только х-й тупить. Чипирует он, Гейтс, население планеты и конкретно нашей страны своим злым вакцинированием. Рабов своих из него сделать хочет, чего она лично в отношении себя ни в жизнь не допустит. И тут одна непонятица: на кой её лично кому-то таким сложным способом в полон брать? Как в детстве в фильме про Буратино Кот Базилио и Лиса Алиса пели?

«На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь, и делай с ним, что хошь». Тот самый случай. Будет она вакцинироваться, не будет — невелика потеря. Отпоют, ежели что. Что до того, какую связь имеет какая угодно вакцинация к Гейтсу… Ну, в принципе могла ещё масонов вспомнить. Или, для оживления картины, мировой еврейский заговор. Или Байдена. Так что, не высмеять этот маразм, летящий на крыльях ночи, было никак нельзя. Ну, его Соловьёв и высмеял. Причём даже мягко. По-доброму так, отечески укорив дуру не в том, что она дура, а в том, что лезет не в те вопросы, в которых ей природой понимать хоть что-то отведено. Да ещё и на публику.

Г-ди, как же эта овца лесная на него обиделась! Какие только кары ему не обещала! Такое из «бизнес-леди» вдруг попёрло… И явно чувствовалось, что тут она была в своём репертуаре. Ну, каждый по-своему стареет. Это, к примеру, явление природы, особо злобно и по-хамски. К корням возвращается. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Не человек — животное. Скотина-скотиной, хотя и безрогая. Помесь чебурашки с верблюдицей. И тут внезапно осенило. Вспомнились, из японского фольклора: лисы-оборотни, кицунэ. Очень злобные и вреда от них много. Могут превращаться в красивых женщин и даже с мужчинами подолгу живут. Оно!

В принципе, если полагать всех тех, кого в страну нашу выплеснул «Дом-2», не исключая его основательницу, именно такими злыми духами-оборотнями, лисами, периодически обращающимися в людей, всё сходится. Мы-то их по простоте душевной держим за существ одной с нами породы, человеческой, а в них ничего от нас нет. Одна видимость, причём вредоносная до крайности, подлая и, как лисе и положено, вонючая и гавкучая. Ну, а от себя не уйдёшь. Нет-нет, да и прорвётся через наштукатуренный фасад подлинная лисья натура. Особенно из них девятихвостые подлые твари. Кто б героине нашей её хвосты посчитал? Явно ведь, много их там…