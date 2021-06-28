«Пепси» уберут из окопов

Первый зам секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров предложил ввести законодательные ограничения на показ рекламы в фильмах о Великой Отечественной войне. А в памятные даты: День Победы, День памяти и скорби — не только ограничить, а полностью запретить.

Предложение возникло по итогам просмотра фильма о защитниках Брестской крепости, который густо перемежался рекламой, сводя под знаменатель единых впечатлений трагическую гибель героев и бесцеремонные слоганы «Пепси». Задорные ролики, прославляющие шампуни с газировкой, буквально вытравливали из фильма патриотический пафос, мешая зрителю ощутить сопричастность к великой истории и художественному замыслу автора.

Дело хорошее, и даже жаль, что только сейчас о чистоте военного кино от рекламы заговорили столь предметно. Другой вопрос, что здесь нужно с обеих сторон подходить. А пока большинство современных фильмов о войне рекламой уже особо и не испортить.