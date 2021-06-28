Интересно, будет ли у нас когда-нибудь написана и издана НАСТОЯЩАЯ история Великой Отечественной войны, в которой всем будет воздано по заслугам? Будут перечислены все европейские и неевропейские страны и их подразделения, сражавшиеся против СССР на стороне Третьего рейха. Все политики, служившие ему в Европе и за её пределами. Все общественные деятели и деятели культуры, агитировавшие за Гитлера против нашей страны. Все те, кто помогал нацистам спастись после войны, все кому они служили и с кем в одном строю продолжали сражаться с Советским Союзом… Чертовски занимательное вышло бы чтиво. Скандальное.

Будут ли перечислены все уничтоженные на Восточном фронте и при защите Третьего рейха от Красной армии добровольцы из стран, воевавших с нами, с указанием их мест происхождения и национальности? Захваченные в плен из этой категории наших врагов — поимённо. Все нацистские преступники со всеми их преступлениями и все те из них, которые были освобождены «союзниками», а то и вовсе не получил никакого наказания. Ну и, для контраста, кто с нацистами сражался в оккупированной Европе? Тоже пофамильно — их мало. Очень мало. Кроме коммунистов, которых вспоминать по нынешним временам у начальства не принято, да недобитых евреев, особо и нет никого.

Будут ли перечислены все националисты и коллаборационисты, служившие Гитлеру, в том числе в СССР? В архивах же сведения о них есть. Кто погиб, кто бежал и куда именно, кто сел, но был выпущен во времена Хрущёва и после него. Кто из них где жил и работал, выйдя на свободу, и кем в итоге стал. Очень было бы показательно, с учётом всего того, что мы имеем на доброй половине бывшего СССР и внутри России по части восхваления «борцов с советской властью». Бандеровцев, власовцев и всех прочих, несть им числа. И непременно перечень всех их адвокатов, от письменника Быкова до протоирея Митрофанова — под одной обложкой с теми, кого они восхваляют и защищают. Чертовски было бы показательно.

Впрочем, что об этом спрашивать? И у кого? Начальству надо газ в Европу экспортировать — этим оно в основном и занимается. А что всё, что ещё оставалось от сверхдержавы, сквозь пальцы утекает, что ещё не утекло, так и Б-г с ним. Как память о войне монетизировать? Никак. Ну, так и не надо раздражать соседей. Европейцев, которые и СССР, и нас нынешних ненавидели и ненавидят — слава Б-гу, хоть бояться снова начали. Американцев, с которыми так славно переговоры ни о чём вести, пока они половину бывшего СССР переваривают. Турок, которые успешно осваивают вторую половину. Мы же теперь прагматики. У нашего начальства высшие интересы есть.