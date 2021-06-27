Рекламный фильм Бекмамбетова номинирован на «Каннских львов»

Большой мастер сочетания коммерческих проектов с творческими, Тимур Бекмамбетов, добился на этом поприще очередного успеха. Его студия Bazelevs представлена в трех номинациях на международном фестивале рекламы «Каннские львы».

Еще раз уточняем: это немного не «те Канны» — премии тут вручают рекламщикам, а не творцам, однако именно здесь грань между ними максимально тонка. Работа «Эрмитаж. Снято на iPhone», сделана одним дублем, для чего съемочной группе из более 100 человек потребовалось пройти 45 залов и отснять 588 произведений искусства. Добавив к этому музыку русских композиторов, получили отличный фильм, который для культурного человекакуда больше «об Эрмитаже», нежели «про айфон».

Ролик отмечен в номинациях «Культура и контекст», «Онлайн-фильм» и «Вирусный фильм».