{ 27 июня 2021 }

Сэмюэл Л. Джексон получит почетный «Оскар»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Вручение «Оскара» еще нескоро, но первые его лауреаты уже известны. Киноакадемия объявила имена деятелей, которым в январе вручат почетные статуэтки за достижения в кинематографе. Вопреки подозрениям, что столь умозрительные награды теперь станут раздавать преимущественно представителям различных меньшинств, на этот раз, кажется, сохранили паритет:почетные «Оскары» получат две белых дамы и два темнокожих мужчина, один из которых еще и сам Сэмюэл Л. Джексон.

Кроме звезды «Криминального чтива» лауреатами выбраны: Лив Ульман — одно из лиц Ингмара Бергмана, разносторонне одаренная Элейн Мэй (актриса, сценарист и режиссер), а также активный борец за права человека Дэнни Гловер — ему достанется спецпремия Джина Хершолта, вручаемая киноакадемией за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма.

НЕВМИНКУЛЬТ


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