Сэмюэл Л. Джексон получит почетный «Оскар»

Состоялась церемония вручения почетной премии «Оскар», которая, как и основная, присуждается Американской академией кинематографических наук и искусств, передает Associated Press. В 2013 году почетные «Оскары» за выдающиеся заслуги в кинематографе получили актриса Анджела Лэнсбери, комик Стив Мартин, художник по [Читать...]

Сэмюэл Л. Джексон сыграет роль президента США в фильме «Большая игра». Проект станет первым англоязычным фильмом режиссера Ялмари Хеландера, ранее снявшего картину «Санта на продажу», сообщает The Hollywood Reporter. Сюжет фильма расскажет историю о 13-летнем мальчике, который решает [Читать...]

Студия Warner Bros. в очередной раз переносит приключения Тарзана на большой экран, и ее последним проектом уже всерьез занялся режиссер последних двух фильмов «поттерианы» Дэвид Йетс. 11 декабря 2013 года стало известно, что к работе над «Тарзаном» подключился [Читать...]

Звезда «Криминального чтива» Сэмюэл Л. Джексон заявил в интервью The Hollywood Reporter, что мусульмане в Америке стали «новыми чернокожими». По его мнению, недавние теракты в Париже и Калифорнии привели к тому, что люди нашли «вескую причину» для страха [Читать...]

66-летний американский актер Сэмюэл Л. Джексон сыграет в ремейке научно-фантастического хоррора «Капля». Об этом сообщил Паскаль Дегов, управляющий директор Goldcrest Films. Картина расскажет о враждебной жидкой субстанции, принесенной на Землю вследствие падения метеорита. Г-н Джексон исполнит роль профессора [Читать...]