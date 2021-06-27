Хватаемся за яйца — пропадает молоко

Неслучайно в заголовок мы вынесли цитату Лукашенко. Схожие процессы сейчас можно наблюдать в российской культуре. Минкульт, держа в фокусе кино и театр, практически перестал заниматься концертами и массовыми мероприятиями, отдав процесс на откуп местным властям. Сказывается и недостаток качественных артистов, да и вообще — пусть АП разбирается, ей виднее как и что.

Но и АП в эпоху ковида есть чем заняться, и сакральные смыслы до регионов доходят не всегда и не все. Итогом становятся Алые паруса (думаем, на подходе к Петербургу новые рекорды по заболеваемости), шумные концерты в Артеке (где уже открыли ковидарий, а несколько десятков детей изолировали) и на Тавриде, где про маски забыли, кажется, все. Даже Москва, казалось бы стоящая в авангарде борьбы с вирусом, подрасслабилась — открыта куча клубов, афиша концертов очень плотная. Александру Кибовскому сейчас интереснее раскрывать свое актерское дарование в патриотичном кино на «Мосфильме», нежели заниматься наведением в столице порядка.

Трагедии здесь в целом пока нет — не ошибается тот, кто ничего не делает. Чтобы не допустить полной вакханалии, важно собрать волю в кулак и начать заново налаживать системную работу с регионами: доносить смыслы, отправлять правильные сигналы и контролировать результат. Логично, если единым центром контроля выступит Минкульт, нежели «непрофильная» АП. Необходимо наладить эти процессы напрямую, минуя всех посредников — иначе однажды этот испорченный телефон позвонит совсем не туда, куда нужно.