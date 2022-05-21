Пляски на костях «мирового сообщества»

А поговорим-ка в кои-то веки, леди, джентльмены и дети не об Украине и плясках на костях «мирового сообщества» вокруг неё. Есть в этом мире и другие завлекательные темы и одна из наиболее причудливых из них — до какой степени может дойти маразм в человеческом сообществе, когда людям, которые им пытаются управлять, совсем делать нечего. Кто не понял — это про Соединённые Штаты Америки, светоч, пример для всего мира и предмет зависти этого самого мира, согласно президенту Обаме, осчастливившим человечество этим скромным заявлением и проводившим в жизнь такого рода нахрапистую хрень с момента своей беспрецедентно разрекламированной инаугурации, транслировавшейся в прямом эфире по всей планете.

Зачем?! А чтобы его больше уважали. Это ж не просто президента в одной из 193 стран мира к присяге приводили, пускай на тот момент самой мощной и богатой, но не более, чем. Это президента всего мира на власть короновали и мир должен был это видеть. По крайней мере, именно так это явно расценивали в американской Демократической партии тогда и так продолжают видеть себя, Америку и её президента сейчас. Хотя на этом посту демократов уже представляет до того невыразительный, путающийся в фамилиях, названиях и должностях тяжело больной старичок, что ничего, кроме чувства неловкости каждое его появление на публике ни у кого не вызывает. Но ничего. За него отжигает вся его команда. Да что там! Вся партия. Или, как минимум, её конгрессмены.

Стараются ребята, как могут. До того отжигают, что на их фоне, ЛДПРовский Марычев 90-х годов со своим показательным шутовством, за почтенного консерватора сходит. Поскольку ничего другого слушания на тему прав трансгендеров, в рамках защиты которых, в предддверии надвигающихся в Америке выборов постановлено, что мужики в Соединённых Штатах имеют право беременеть, рожать и делать аборты, а говорить и писать теперь надо не «роженица» или «мать», а исключительно «рожающая личность», не навевают. То есть американскую проблему номер один демократы если ещё полностью не разрешили, то как нельзя более к решению её близки. Америка может спать совершенно спокойно. Бояться ей больше нечего.

Напоминает это, что Соединённые Штаты вошли в период тяжёлого общенационального маразма. Энергия, в том числе сексуальная, а также связанные с нею фантазии и фобии у тамошних конгрессменов бьют ключом, крокодил не ловится, не растёт кокос и спорят они уже не о средневекового типа штудиях, как в тогдашних монастырях, где у клира из-за острого спермотоксикоза тоже дискуссии шли о том, сколько ангелов может поместиться на острие иглы или — брюнет дьявол, лысый или рыжий, а прямо-таки о вещах глубочайших и принципиальнейших. Может, пора их в этом самом Конгрессе изолировать от всего мира, включая остальную территорию Соединённых Штатов, превратив его в комфортабельный и престижный сумасшедший дом?

Пускай тогда они там, в этом заповеднике беременных мужиков, хоть рожают таких же как они, на всю голову трёхнутых, хоть аборты друг другу делают. Всем остальным легче жить будет. Ну, что в самом деле, поделаешь с тяжело психически больными людьми, которых в Конгрессе США набралось столько, что его в Бедлам переименовывать надо? Такой период в американской истории. “Куда, куда стремитесь вы, безумцы?!” — спрашивал классик… Зря спрашивал. На роды свои они стремятся, нынешние. По крайней мере, в руководстве Демократической партии Соединённых Штатов. Вышибли бы их из власти республиканцы, что ли? Будет не легче, но они хотя бы честные сволочи, без демократических закидонов, от которых в холодный пот по ночам бросает. Беременные мужики… Рептилоиды чёртовы!