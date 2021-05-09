«Sputnik V» воюет с другими вакцинами

«Являясь разработчиком и производителем «Спутника V», считаем некорректным комментировать информацию о других вакцинах», — сообщили РБК в пресс-службе Центра Гамалеи.

Неожиданное заявление с учётом, что РФПИ под брендом «Sputnik V» открыто воюет с другими вакцинами, а Александр Гинцбург сегодня же набросился на World Vaccine Congress, где дали вакцине Moderna «Best COVID Vaccine Award». Гинцбургу надо было перед совещанием у Путина объяснить, что это такое, и он выбрал путь агитпропа. «Цена вопроса порядка $100 млрд. Признать «Спутник V» — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне, — заявил Гинцбург. — Победу отдали несмотря на очевидное: количество смертей от РНК-содержащих вакцин (по этой технологии сделана Moderna) намного превышает количество смертей на 100 тысяч от AstraZeneca».

Гинцбург выступает в СМИ как частное лицо, не очень согласовывая заявления с другими инстанциями. Ранее он выступал за внедрение ковид-паспортов и занижал количество привитых в России, что противоречит позициям правительства. Сегодня в случае с Конгрессом вакцин непонятно, зачем было делать такие заявления.

Во-первых, это неуважительно по отношению к иностранным коллегам. Этот конгресс можно сравнить с выставкой производителей, где проходят выступления и дискуссии. Стандартная история, которая есть во всех индустриях. Для разнообразия Конгресс организовывает голосование в разных номинациях. Конечно, если в Конгрессе участвуют иностранцы (из России был только гендиректор центра «Вектор»), то они проголосуют за близкие им вакцины, которые они видели своими глазами. Если бы это была выставка на ВДНХ или в Экспоцентре, то выбрали бы «Спутник V». Это нормальная ситуация, это не розыгрыш $100 млрд, а повод написать строчку на корпоративном сайте.

Нельзя сказать, что «Модерна» не может быть выбрана лучшей вакциной. Например, она первой в мире достигла сочетания высокой эффективности (95%) с высокой температурой хранения (2-8 градуса). О какой смертности говорит Гинцбург, не объясняется: от побочки вакцины, от коронавируса после вакцины или просто смерти от всех причин. Гинцбург не может опубликовать статистику о смертях после «Спутника V» — она секретная.

Тогда зачем поднимать эту тему, кидаться голословными заявлениями? Зачем делать всемирный заговор из субъективного незначимого голосования на индустриальной конференции? Впечатление, что к Центру Гамалеи есть вопросы со стороны правительства, и его руководитель политизирует ситуацию, невзирая на научную этику.