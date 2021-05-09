Мало какие праздники у нас остались с прежних времён. Но этот с годами только острее воспринимается. То ли парад успокаивает — если что, отобьёмся, благо, есть от кого. То ли Бессмертный полк за душу берёт. Не случайно столько воронья вокруг по поводу 9 мая каркает. И ведь целую систему выстроили, касатики, на тему того, почему это не праздник, и все те, для кого он таковым является, реваншисты, милитаристы и вообще неправильные у них пчёлы, которые делают неправильный мёд. Один только термин «Победобесие» чего стоит…

Ну, времена у нас пока что вегетарианские. Тихие времена. Никто никого ни за что всерьёз за глотку не берёт, зубов не вышибает и ногами не дотаптывает. Жаль. Но раз высокое начальство терпит, все, кто на него ориентируются, терпят тоже. Хотя и с трудом. Ладно, хотя бы, сволочь, которая на «Бессмертный полк» портреты нацистов выставляет, отлавливать начали. Это у них такое чувство юмора. Извращённое, подлое, но уж какое есть. К стенке бы, конечно, их ставить, но опять-таки, не та эпоха. То ли уже не та. То ли пока ещё не та.

А какой грай поднимает год от года особо продвинутая часть нашей «интеллектуальной элиты», которой в головы втемяшили, что 9 мая праздновать ни в коем случае нельзя, скорбеть надо. За немцев, видимо, больше, чем за своих. Они же войну проиграли, мы выиграли, а это нехорошо. И что страна ещё не до конца развалилась, тоже нехорошо. Ей каяться надо и извиняться. За всё и перед всеми. Тогда эти люди будут, наконец-то довольны. Но это их проблемы, а у нас День Победы. Так что, с праздником!