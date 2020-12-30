{ 30 декабря 2020 }

Исследование «Спутник V» провалено, полагает «Медуза»

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«Медуза» на прошлой неделе возмутила сторонников непогрешимости российской вакцины заголовком: «Испытателям вакцины «Спутник V» больше не будут вводить плацебо. «Исследование провалено», — считают эксперты».

Сегодня «Медуза» исправилась и написала короткую инструкцию, как избавиться от плацебо. Корреспондент издания участвовала в третьем этапе испытаний «Спутника V» и узнала, что у неё нет антител. Она решила, что входит в число «7,5 тысячи неудачников с плацебо, «лузеров, которые хотели получить вакцину первыми, а получат — последними». Придя в поликлинику, она захотела сделать новую прививку. Ей отказали — участники испытаний должны ждать до апреля. Она пошла в частную клинику и сделала прививку там.

Напомним, что эффективность «Спутника V» не 100%, а не 95%. Есть люди, на которых вакцина не сработала. Относится ли к ним корреспондент «Медузы», теперь не узнаешь. Она участвовала в испытаниях для себя, чтобы получить первой, а не для помощи исследованию. Сегодня она дает советы, как реализовать вакцинационный эгоизм.

Зато есть новый повод рассказать, что даже латвийская «Медуза» делает прививки по несколько раз — настолько высоко её доверие к вакцине.

Методичка


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