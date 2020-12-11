{ 11 декабря 2020 }

«Секс в большом городе» проверяют на порнографию

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СК по Хабаровскому краю заинтересовался им после фильма Ирины Шихман о деле активистки Юлий Цветковой.

Дело в том, что в одной из серий «Секса…» были показаны картины с изображением женского полового органа. Они похожи на картины Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии. Экспертиза будет проводиться для «всесторонности и полноты» расследования.

Уже дважды прокуратура не утверждала обвинительное заключение по делу, таким образом продолжая исследование вагин. Возможно, накопленного материала хватит для создания кафедр по изучению порнография в вузах Дальнего Востока — следователи принесут огромную пользу российской науки.

«Секс в большом городе» показывали по телевидению не как порнографию. Сейчас на популярных видеосервисах его можно найти с ограничением 16+. В мире, где откровенные сериалы стали нормой, он почти невинный. Мало было хабаровскому СК критики за преследование ЛГБТ. Теперь он хочет стать врагом или посмешищем для поклонниц классического кинематографа.

Методичка


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