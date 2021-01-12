Утёнок Ларса Фон Триера

Дональд Трамп под конец собственного президентства стал не просто «хромой уткой», а утёнком Ларса Фон Триера. Главный, без оговорок, человек на земле за считанные часы превратился в ничтожество, полностью отрезанное от внешнего мира. В связи с этим приходится встречать немало оценок того, как такой Trump Endgame станет наглядным уроком для авторитарных режимов и приведет в дальнейшем к усилению контроля как за социальными сетями, так и в целом за интернетом.

Но если отринуть нелепые попытки натянуть на чужие плечи северо-американский камзол, куда большее значение события января 2021 приобретают непосредственно для избранного президента Байдена, а с учетом кондиций самого дядюшки Джо — для VP Камалы Харрис и её команды. Если сейчас «единый блок демократов и беспартийных» работает как идеальный инструмент для перехвата власти, было бы недальновидно отдавать такой ресурс в чужие руки, особенно если это руки Нэнси Пелоси.

Славное сплетение в объятиях демократической бюрократии и дружественных ей демократических корпораций куда больше похоже на всевластие выходцев из Halliburton времен Буша-младшего, чем на пресловутую «надежду» Обамы (на светлых воспоминаниях о которой Байден и выезжал всю кампанию). И если в 2003 всесилие Дика Чейни обернулось войной в Ираке, то в 2021 вроде бы покоренный Ирак выписывает ордер на арест Президента США.

Арнольд Шварцнеггер сравнил произошедшее с Kristallnacht, массовым еврейским погромом в Германии в 1938 году. Но в истории штурмовиков СА была не только Хрустальная ночь, но и Ночь длинных ножей. Жаль, что у нынешних «победителей Трампа» с европейской историей как-то «не очень».