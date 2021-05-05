{ 5 мая 2021 }

Победа подождëт

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Еврокомиссия предложила разрешить въезд иностранцам для скорейшего «возвращение жизни в сферу туризма». Границы предлагается открыть для жителей стран с низкими показателями заболеваемости COVID-19 и всех вакцинированных гостей.

Но уже сейчас понятно, что простых россиян в ЕС не пустят. Как отдельно подчеркнула еврокомиссарка Урсула фон дер Ляйен, в еврозону пустят только с прививками, одобренными ЕС и ВОЗ. В России же, как известно, гранаты прививки не той системы – Спутник и Эпивак Европа и ВОЗ не признают, а про иностранные вакцины с утра до ночи гоняют страшные новости по федеральным каналам. Кроме того, ни одна из одобренных ЕС вакцин не зарегистрирована Минздравом, то есть, фактически запрещена к обороту, что делает невозможным не только саму прививку, но и выдачу соответствующих документов для подтверждения.

Повод лишний раз напомнить, что они там, «в цивилизованном мире», думают о России. Неделю назад Financial Times сообщила об опасениях глав ведущих фармкомпаний касательно новых вакцин. Дело в том, что такие прививки, как Pfizer и Moderna созданы на основе матричной РНК (мРНК). Паранойя транснациональных монстров заключается в том, что Россия и Китай на основе «неведомой доселе варварам» технологии смогут создавать в будущем и другие препараты, в том числе для борьбы с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Звучит как бред, но на три совещания в Белом доме хватило. А ведь ещë в октябре на встрече стран-членов ВТО всерьëз обсуждался вопрос об отмене патентов на вакцины (на чëм сильно настаивали ЮАР и всë та же Индия) с целью скорейшей победой на вирусом.

Победа подождëт – миллиарды сами себя не заработают.

Методичка


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