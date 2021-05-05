В Израиле очередной скандал, связанный с местными ортодоксами. Теперь — с человеческими жертвами, по местным меркам значительными: несколько десятков человек погибло, несколько сотен пострадало… Как обычно, на праздник, в данном случае — весенний Лаг-ба-Омер, в очередном святом месте, на горе Мерон, собрались люди. Как всегда, их было много. Точнее — очень много. Сотни тысяч человек там, где в обычной ситуации могут разместиться несколько тысяч — это почти гарантированная катастрофа. Ну, в этот раз она и произошла. Многие еврейские ортодоксы, как и ортодоксы нееврейские — люди экзальтированные, особенно в толпе. Толпа вообще на человеческую психику так влияет… Началась активная движуха, то ли упал кто-то, то ли конструкции трибун не выдержали, в итоге вся местность превратилась в огромную ловушку. Ну, и…

Давка в толпе, в итоге которой гибнут люди — иногда в огромном количестве, вещь обычная. Сколько раз на стадионах или концертах это случалось? На массовых мероприятиях, едва ли не самым масштабным из которых по числу погибших были похороны Сталина? А когда в московском метро, на «Авиамоторной», ещё в советскую пору, в 1982 году, эскалатор сломался? У саудовцев во время хаджа вечно паломники гибнут, причём там счёт идёт на сотни, а иногда и на тысячи. Так что, никто и нигде ни от чего не застрахован. И тут неважно, религиозны участники или нет и во что верят, какой в стране государственный строй и какая идеология, или полное её отсутствие. Не спасает Г-дь Б-г приверженцев своих от последствий их неразумных действий, если они сами о своей безопасности позаботиться не способны. Тем более, при вопиющих нарушениях правил техники безопасности.

Политики теперь в Израиле выражают сочувствие, ищут виноватых, на которых всё произошедшее можно списать, требуют проведения расследования… В общем, организуют обычный для политиков шумовой фон, бессмысленный и бесполезный. Ну, так от этой категории людей нигде в мире ничего другого ждать и не приходится. Чиновники делают то же самое, только не так громко. А то вдруг кто-нибудь начнёт неприятные вопросы задавать. К примеру, как это так из года в год получалось, что на гору Мерон свободно проходило людей раз в пять-десять больше, чем это место могло вместить? Почему и кем были подписаны соответствующие разрешения, проигнорированы все предупреждения и положены под сукно все обращения в вышестоящие инстанции? И как это в Израиле вообще работает, или, точнее, НЕ работает, что сегодня более чем заметно? Хотя, повторим, оно везде и всюду так, с одними и теми же трагичными последствиями.

Нет, по Израилю понятно. Никто не хочет связываться с ортодоксами, а тем более с ними конфликтовать, поскольку все местные начальники в них заинтересованы для формирования своих до крайности неустойчивых, но хоть каких-то правительственных коалиций (четвёртые выборы за год с небольшим в стране прошли и пятые не за горами). Причём всегда так было. Хоть левые страной правили, хоть правые… Ортодоксов использовали все и заигрывали с ними все. «Строить» их всерьёз никто даже не пытался. Обещали избирателям иногда, но ДО выборов. Демократия же. Мало ли кто чего кому обещал… Ты за кого надо проголосовал? После можешь вертеться, как пропеллер. В итоге — полнейшая расхлябанность, вседозволенность и массовая гибель людей. Стрелочников, виновных во всём, естественно, назначат, куда же без этого? Только погибших не вернёшь.