Основные проблемы вакцинации от COVID-19

Новости о проблемах после вакцинации от коронавируса не противоречат утверждениям о безопасности вакцин.

Суть вакцины в том, чтобы ущерб организму после вакцинации был в разы меньше, чем после болезни. Это не значит, что после вакцинации ни у кого не будет никаких последствий, в том числе, аллергических.

Серьезные реакции на прививку у одно-двух человек из миллиона вакцинированных считаются нормой. Есть вакцины, где реакции более распространены. Например, по данным ВОЗ, после прививки от кори в 333 случаях из миллиона случаются судороги. Появление реакций зависит не только от состава вакцины, но и от качества изготовления, транспортировки и введения.

Грубо говоря, если прививку сделают все жители, то в США 330 человек окажутся после неё в больнице, а в России 150 человек. Кто-то из них умрёт. Это не будет означать, что вакцинация провалена. От аллергии на пищу умирает больше.

Сейчас прививку от ковида в мире сделали около 30 миллионов человек. Без учета подозрительного Китая, 20 миллионов человек. Уже могли случится 20 тяжелых реакций на вакцину, которые не будут выходить за норму. Вполне возможно, что эти случаи попали в СМИ. Но устраивать вокруг них антипрививочные пляски в медиа – это не дело. Надо спокойно объяснять, что это иногда случается.