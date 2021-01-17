Про безопасность вакцинации

«Иммунолог из Пекина, пожелавший остаться неназванным, сказал Global Times в пятницу, что миру следует приостановить использование мРНК вакцины COVID-19, представленной Pfizer, поскольку эта новая технология не доказала свою безопасность при широкомасштабном использовании или предотвращении любые инфекционные заболевания».

Так довольно креативно звучит эта новость в китайском источнике. На сцену вышел анонимный иммунолог и сказал то, что хотели сказать китайские власти. Скорее всего, анонимный иммунолог сидит в здании компартии КНР.

Китай постоянно обвиняет Запад, что против китайских вакцин ведётся информационная война, а Китай всего лишь хочет помочь странам третьего мира, жарким странам, куда Pfizer сложно будет доставить вакцину. Запад развязал войну вакцин, а Китай ведёт дипломатию вакцин. Запад обвиняет Китай в начале пандемии, но первые случаи заражения ковидом были на Западе, и так далее.

Призыв остановить вакцинацию от Китая звучит несообразно. Анонимный иммунолог заявил, что «пожилым людям, особенно людям старше 80 лет, не следует рекомендовать вакцинацию от COVID-19». В Китае только сейчас заявили о начале вакцинации людей старше 60 лет. И это при якобы 10 миллионах вакцинированных с лета. Может быть, потому что люди старше 60 лет чаще умирают от всех причин, и Китай не хочет портить статистику, пока не закроет план по контрактам? Европейские страны сообщают об умерших после прививок, а сколько умерло в Китае? Невозможно, что из 10 миллионов никто не умер.

Такие заявления со стороны Китая — это очень некрасиво.