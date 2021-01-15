О случаях смерти после прививок

В Норвегии сообщают о случаях смерти после ковид-прививок. Зачем? Это же угрожает доверию к вакцинации. Сообщает не жёлтая пресса, а государственное медицинское агентство.

Дело в правилах Евросоюза и Норвегии об открытости фармаконадзора. Каждый гражданин имеет право напрямую сообщать о побочных действиях лекарственных средств (в России это делается через врачей). Госорганы обязаны информировать об обнаруженных побочных действиях лекарств, если они не указаны в инструкции.

В случае Норвегии такая информация появляется на сайте госмедагентства. Например, в июле на нем опубликовали статистку побочных реакций после вакцинирования от ВПЧ-инфекций. О ковид-вакцинировании они решили публиковать сообщения еженедельно, но предупреждают, что картина может быть искажена, а причинно-следственная связь отсутствовать. Вчера было сообщено о новых рекомендациях для прививок, поскольку «общие побочные эффекты от мРНК-вакцин, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых ослабленных пациентов» (лихорадка как побочный эффект вакцин была известна заранее). В СМИ это разошлось как «23 человека умерли после прививки».

В России есть закрытая электронная база фармаконадзора. Открыто публикуются информационные письма, обычно от производителей. Росздравнадзор с сентября через медорганизации собирает информацию о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта от «Спутника V». Но найти регулярно обновляемую информацию о результатах сбора на сайте регулятора не удалось.