Как работать на Северном Кавказе…

Тут в очередной раз промелькнула информация об очередном мегапроекте на Северном Кавказе, из которого ничего не вышло, деньги на него выделенные пошли не туда, а результаты оказались сугубо отрицательными. Это, кто не понял, про «Курорты Северного Кавказа». Которые теперь обсуждай, не обсуждай… Не получились из этого проекта отечественные Альпы. И Пиренеи не получились. Хотя места сказочные, хоть природа, хоть история, еда там замечательная, а что до инфраструктуры, так, вроде бы, давно всё по этой части человечеству известно: что делать, как делать, как эксплуатировать. И даже база кой-какая была, ещё с советских времён, но…

Кстати, может быть, там никаких результатов, помимо траты бюджетных денег и их нецелевого освоения правильными людьми, которых порекомендовали посадить на проект другие правильные люди, из начальства, назначенные на свои посты совсем уже правильными людьми, из высшего начальства, и не должно было быть? Складывается такое впечатление по рассмотрении всех наших национальных проектов и программ за последние 30 лет. Распил бюджетов любого уровня и размера, и откаты — тоже результат. Что до того, что теоретически он должен был бы быть иным… Мало ли кто чего хочет в этом мире? Не всё коту масленица. Особенно на Северном Кавказе.

Доводилось там работать, и много. Друзья и партнёры всё время туда тащили и затащили. Сколько в итоге там денег было потеряно… И заводы там строили, и поставляли много чего, и с местными работали, и вахтовым методом своё начальство туда посылали — понятно стало, что там происходит и что там так, а что не так. И, кстати, что не так остаётся при любых властях и останется во веки веков. К примеру: когда инвестор в проект только заходит, его принимают, как отца родного. Как давно потерянного и чудом обретённого брата. Как лучшего друга. Причём искренне принимают. Кормят и поят до отвалу, тосты говорят в его честь, местные достопримечательности показывают. А вот потом…

Нет, пока объект строишь, деньги вкладываешь, всё нормально. Хотя местные партнёры всё время норовят внести улучшения. Точнее, впарить вместо нормального оборудования своё, на коленке собранное, которым очень гордятся, аргументируя его необходимость тем, что оно дешевле фирменного. И оно действительно дешевле. Только не работает, либо работает настолько хреново, что возиться с ним, улучшая, дорабатывая и корректируя этот продукт местных “самоделкиных”, приходится непрерывно. В итоге всё обходится дороже в разы, но всё равно не работает, как надо.

Приходится чудо местного гения заменять нормальным оборудованием, которое могло бы быть поставлено с самого начала, причём на тебя ещё и обижаются — и сильно. Опять же, тебе нужен завод, который приносит прибыль и из неё отбиваются вложения в его строительство, пуско-наладочные работы и эксплуатацию. Тебя так учили работать. А тем, с кем ты работаешь из местных, нужен процесс и он должен быть непрерывным. Они строят наполеоновские планы и органически неспособны понять, что инвестор не дойная корова и хочет свои деньги вернуть, а то и что-нибудь заработать. Это вообще не их проблема.

Исходя из своего видения происходящего, они приносят проект за проектом. Вторая и третья очередь того, что уже сделано, новые цеха, новая продукция… Ты их просишь довести до нормального уровня качество хотя бы той, которую они уже делают, чтобы её кому-нибудь продать можно было, опуская с неба на землю, и тут вообще становишься едва ли не врагом. А уж после того, как спрашиваешь, почему там, где должно работать максимум сто человек, работают триста-четыреста… При этом местный партнёр уже стал депутатом — он же инвестора привёл, вах! Ездит на хорошей тачке, купленной за твой счёт и намекает на покупку джипа и охрану для престижа.

Ему приходится отказать. Новых цехов не будет — нерентабельны. Людей надо сократить до нормальной численности. Охрана и джип — это вообще понты. И тут ты больше никакой не брат и друг. Ты враг и чужак. Мироед-эксплуататор. Ты обманом прокрался в его регион, влез в его душу и поставил свой чёртов завод на его земле, прекрасное сырьё которой он с успехом мог бы эксплуатировать сам, во имя процветания его маленького, но гордого народа, дав работу всем, кто в ней нуждается. И на тебя начинают подавать в суд, изредка намекая на то, что с твоим директором-вахтовиком может совершенно случайно что-нибудь произойти. Горячие же люди…

Ну, суды ты выигрываешь: руководство республики ещё не сошло с ума, скандал с Москвой ему не нужен и война местного значения тоже. Так что своих абреков оно на место ставит. Директор мужик крепкий, хотя и в возрасте, но в Америке на пенсии ему дико скучно, а поскольку он полжизни в Средней Азии подземным выщелачиванием урана занимался, местных жителей он не боится. Уж на что они на Памире были басмачи-басмачами… Однако, становится понятно, что нормальной работы не будет. Жалко, но факт. Знали бы, что так всё обернётся, поставили бы завод на русской территории, в Кавминводах, а из маленького, гордого и независимого субъекта федерации возили бы сырьё — и всё.

Хотели как лучше — по науке. Оказывается, это не везде работает. Точнее, есть регионы, где ничего не работает, как надо, если только в стране не диктатура и во главе её не Сталин. Но мы же вечно хотим, как людям лучше… Так что завод надо продавать. И тут осознавший, что отжать его просто так, как он в своё время отжал у наивных англичан линию по разливу вкуснейшей воды из горного источника, местный партнёр приводит потенциального покупателя: министра строительства соседней автономии, представителя другого, уже не маленького, но ещё более гордого народа. Ну, продали им завод. Вложенное вернули, прибыли ноль. В сухом остатке опыт и семь лет жизни.

Потом начинается кризис, так что не до того. Спасибо, вовремя продали. Чёрт с ней, с прибылью. Но через несколько лет узнаёшь, чем дело кончилось. Местный партнёр нашёл у новых хозяев полнейшее понимание его планов по развитию завода и превращению его в мега-завод. Под это они выбили в центре очень большие деньги. Только вкладывать их ни во что не собирались. И когда он им очень уж со своими приставаниями, насчёт строительства новых цехов, надоел, он просто исчез. Вот, был человек, и не стало его. А поскольку сам по себе завод новым хозяевам был ни разу не нужен, и все свои задачи по извлечению под него денег он выполнил, то был признан банкротом и встал.

Наверное, стоит завод и до сих пор, если его оборудование ещё на металлолом не порезали, как у местных принято. Так и с советскими заводами в этом регионе произошло. Да и много с чем ещё. Называется: необратимая деградация. Хотя, конечно, демократия, свобода религии… Так что и с «Курортами Северного Кавказа» что-нибудь в этом роде произошло. Чего удивляться? Даже обычные торговые поставки туда сегодня делают только при стопроцентной предоплате. Как, впрочем, и в бывшие союзные республики. В ЕврАзЭс они, в ОДКБ или в ШОС, неважно. Увы. Бережёных Б-г бережёт. И, кстати, китайцев это тоже касается…