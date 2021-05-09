Пока вся Восточная Европа сосредоточенно искала российских шпионов, у Великобритании случились небольшие Фолкленды, причëм прямо под боком – на острове Джерси, что в проливе Ла-Манш.

Справедливости ради заметим, что никто (пока что) коронную территорию Еë Величества захватывать не собирался, но ситуация возникла тревожная. Из похожего вспоминаются знаменитые исландские Тресковые войны примерно с половиной мира, закончившиеся моральной, территориальной и дипломатической победой потомков викингов. Что характерно, в этот раз тоже посрались из-за рыбки.

Это и не удивительно – наши внимательные читатели давно уже знают, что процесс развода между Великобританией и ЕС проходит в полном соответствии с поговоркой про рыбку и лодку. Вот и в случае с Джерси британцы запретили ловить рыбу в окрестных водах всем (прежде всего французам), кто не делал этого ранее, на что Франция пригрозила отключить газ электричество на острове (расстояние от Джерси до континента в 3 раза меньше расстояния до Королевства), плюс уже «чисто по собственной инициативе» Джерси начали блокировать уже сами французские рыболовы.

Реакция Лондона была «немного предсказуема» – к Джерси отправились два сторожевика. Франция, для симметрии, добавила столько же своих. После таких «приветствий» сторон очень быстро осознали, что ни к чему хорошему бодания не приведут и решили договориться. Возможно, что и договорятся.

В который раз действительно «большие мальчики» мировой политики доказывают, что «мелочей не бывает» и «дьявол в деталях». Вероятно, что за те уступки, которая Россия делала и продолжает делать (несмотря на Крым) при демаркации границ в старой доброй Англии давно бы уже hanged, drawn and quartered.

И именно это объясняет странную, но последовательную неуступчивость Японии в вопросе Курил. Дело даже не в пресловутой самурайской принципиальности, а в простом вопросе: «Чем мы (японцы) хуже китайцев (получивших от России всë, что хотели, плюс красную ленточку в подарок)?»

Вода покрывает 71% поверхности земли. Остальные 29% покрывают территориальные споры.