Киев уведомил МИД Великобритании, что НЕ собирается придерживаться Женевской конвенции

Киевский режим уведомил МИД Великобритании, что НЕ собирается придерживаться Женевской конвенции в отношении российских военнопленных. При этом Россия её в отношении украинских военнопленных придерживается. И не исходя из какой бы то ни было надежды на взаимность, а просто потому, что мы же не фашисты какие-нибудь! Точнее, не бандеровцы и не необандеровцы, как многие в ВСУ и практически все в украинских нацбатах. Хотя вопрос стоит во весь рост. Причём не о том, что украинских пленных надо пытать, расстреливать и издеваться над ними, в ответ на то, что они пытают, расстреливают и издеваются над нашими. А вот насчёт того, о каких переговорах со всей той сволочью, которая Украиной и её ВСУ командует, вообще может идти речь, вопрос стоит. И остро.

Какие с ними к дьяволу могут быть договорённости?! Пуля в лоб, ракеты во все их офисы, канцелярии и бункера, чтобы и следа от них не осталось, а не переговоры — вот, что с ними необходимо делать. Причём желательно ДО того, как военные все свои вопросы по этому поводу, а заодно насчёт того, какого дьявола чиновники с врагом разговоры разговаривают, пока они на фронте кровь проливают, задавать начнут. И далеко не только тем, кто эти переговоры ведёт. Благо, формулировать эти вопросы они уже начинают. Война вообще чинопочитание снижает до минимального уровня, а уж у фронтовиков к тыловым крысам оно традиционно ниже плинтуса. Понимать надо. Всё для фронта, всё для победы они понимают. И что земля должна гореть под ногами у таких, как Зеленский и его люди — тоже. А невнятное блеянье, насчёт ИХ условий НАМ — нет.

Понятно, что для гражданских штафирок и ряженых из числа патриотов-теоретиков всё это — пустой звук. По их идиотскому представлению именно они должны командовать парадом и решать, когда и где начинать военные действия, когда и как их заканчивать, а когда приостанавливать, если им охота с врагом какие-то свои гешефты перетереть. Причём они это демонстрируют открыто, никого и ничего не стесняясь. Привыкли бюрократы к вседозволенности, безнаказанности и всевластию. Людей инструментами полагают. Только воюющая армия — это не инструмент. Она таких экспериментов над собой не прощает. Дожили бы до наших дней Керенский или Троцкий, могли бы это нынешним объяснить. Но раз уж не дожили, объясним сами, тем более, что ничего особо сложного тут нет.

Войну выиграть и провести денацификацию и демилитаризацию Украины армия может. Не надо только у неё на пути стоять. Зашибёт ненароком. Сначала тех орлов киевских, кто Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными соблюдать не желает, а потом и всех тех, кто мешает до их горла добраться и порвать их всех на фашистский знак. Что вся эта гопа укронацистская более чем заслужила, и давно. Что тут неясного? И тут неважно, сколько с той стороны врагов и кто они. Хоть весь блок НАТО, хоть одна Америка с Польшей, Румынией, Чехией и прибалтами, хоть марсиане на летающих тарелках. Только хватит со всеми ними разговаривать ни о чём. Доразговаривались уже. Глушить надо, стараясь делать это так, чтоб больше к этой теме не возвращаться — раз и навсегда, как в Великую Отечественную таких глушили. Что тут может быть непонятного?!