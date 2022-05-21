Разговор с Шевчуком

И сказал в очередной раз рокер Юрий Шевчук слово своё, и было оно как всегда резким, бескомпромиссным и обидным до крайности. Ну, такой уж он человек. Что ему не по душе, про то и вещует. Особо не притворяется, никому из верхних не кланяется, в боярство да дворянство не лезет, замков пагачёвских не строит и в большом богатстве замечен не был. Однако, человек многими заслуженно уважаемый, причём в куда большей степени, чем придворный люд это себе представляет, поэтому уточним. Что родина — это не те, кто во главе государства стоят и не те, кто вокруг них трутся, имея в голове корыстные и карьерные интересы, а народ, включая ту самую, помянутую музыкантом бедную старушку, истинная правда. И что никогда и нигде правители об этом самом народе особо не думают, тоже. С упором на «нигде». Нету таких мест и не было их отродясь на этом свете. Хотя все, всегда и везде, как минимум со времён Древнего Рима, именно народу присягают и на него ссылаются. Такая традиция.

Однако, оставив историю в стороне, вернёмся в день сегодняшний, к тому, что происходит на Украине. При всём уважении к теоретическим постулатам пацифизма, столь же далёкого от реальной жизни, как вегетарианство, призывы к отказу от ископаемого топлива, одежды и обуви из натуральных материалов и прочие порождения высоких умов, которые оттого и высоки, что оторваны от каких угодно корней и не становятся оттого более реалистичными, хотя бед могут натворить при попытке их воплощения в жизнь куда больше, чем все те явления, с которыми они призваны бороться, там, на этой самой Украине, происходит много того, что выходит за рамки любви или нелюбви к войне, а также тем или другим буквам алфавита, в которые все деятели культуры по теперешней их моде упёрлись, как тот баран в новые ворота. Так что иногда приходит в голову шальная мысль: не нарисовать ли на российской бронетехнике ВСЕ буквы латинского и русского алфавита, просто, чтобы дурь их природную поубавить?

Пускай на санскрит переходят. Арабский. Иврит или иероглифику, либо, в конце-концов, на тайский. Там ни V, ни Z нету… Но оставим в стороне позывы к лёгкому хулиганству, которые автору свойственны, хоть он ни разу не рокер и ни на каком музыкальном инструменте играть не способен. Пытались, правда, в детстве учить его играть на бабушкином пианино, которое до сих пор дома стоит, так ведь не вышло из этого ни черта… Так вот: об Украине. Какие чувства вызывает у её жителей российская военная операция? Смешанные. Как это всегда во всех войнах и бывает. Жители Австрии и Германии, Венгрии и Румынии, да и не их одних, в Великую Отечественную большой радости от зрелища русских танков не испытывали в куда большей мере, чем ярые сторонники нынешней украинской незалежности. И что с того? А служившие в СС и других элитных частях Третьего рейха, далеко не только этнические немцы, сражались с нашими солдатами с упорством не меньшим, чем боевики «Азова» и «Айдара». С большим.

Значило ли это, что нам не нужно было брать Берлин? Будапешт? Вену? Прагу? Варшаву? Кенигсберг? Да ни черта это не значило. Что после войны нужно было оставить в покое бандеровцев и «лесных братьев» в Прибалтике? Не выносить смертных приговоров Власову, Краснову или тем, к сожалению немногим, руководителям Третьего рейха, которых повесили в Нюрнберге? Что не нужно было уничтожать Бандеру или ловить, судить и казнить Эйхмана? Да чёрта с два. Скорее уж, не стоило на этом останавливаться, как сделал Хрущёв на Украине, дав тысячам и тысячам местных националистов, среди которых было полным полно недобитых палачей, возможность вернуться туда, так и не отсидев своё, и войти в местную власть, в которой они в 70-х заняли прочные позиции, в 80-х пошли в наступление, а в начале 90-х похоронили всю страну. С ними и их наследниками сейчас на Украине и воюем. И это дело, совершенно точно, правое.

Или мы их. Или они нас. Шевчука с его пацифизмом и скепсисом насчёт буквы Z в том числе. Не понимать этого — нужно быть большим идиотом. Ну, с людьми творческими оно часто так и бывает. Певчая птица никого, кроме себя не слышит и ничего, происходящего вокруг, не видит. Отчего, к примеру, глухаря так «глухарём» и зовут. А про птицу речь или про человека, какая разница. Благо, глухарь когда токует, донельзя агрессивен и кидается, расправив хвост, на всех подряд, от лося до человека. Точь в точь, как наши деятели культуры, привыкшие к тому, что их слова что-то должны для многих людей значить и до крайности раздражённые тем, что это в ситуации с Украиной совсем не так. Но после того, как увидишь тамошних нацбатовцев и то, как выглядят их бункера и схроны, посмотришь, что они читают и послушаешь, что они творили и творят, у нормального человека не возникает других мыслей, кроме как острое желание, чтобы их поскорее перебили.

Хотя, впрочем — это у нормального. Насчёт людей творческих, автор судить не берётся. Нормальные среди них, судя по всему, тоже встречаются, но скорее в качестве исключения из правила. Всем остальным — Б-г судья. Что до того, что собой представляет собой украинское начальство с его вывертами, насчёт идеологии, языковых запретов, сноса памятников, переписывания истории и всего прочего, вроде убийств журналистов и политических оппонентов… Это нацизм в худшем виде, замешанный на дурном примитивном провинциальном сельском гопничестве и самом откровенном местечковом бандитизме. И если бы у этих людей не было в руках ядерных и ракетных технологий, они не превратили захваченную ими страну в полигон и плацдарм для войны Запада против России, по тупости своей непрерывно угрожая ею Москве, и не стояли там американские военно-биологические лаборатории, может они бы там до сих пор спокойно и правили.

И вот именно ЭТО, автор готов сейчас и будет готов всегда отечественным руководителям и чиновникам, которые принимали и принимают решения в отношении внешних угроз, в том числе исходящих с территории Украины, других постсоветских республик и стран Восточной Европы, припомнить в любой момент ПОСЛЕ того, как текущая ситуация так или иначе разрешится. Поскольку именно их глупость и медлительность, вороватость и непрофессионализм, неспособность делать то, что необходимо, когда необходимо и так, как это необходимо, привели к той «странной войне», которую Россия сейчас вынуждена вести на Украине так, как она её ведёт. Не хотят наши новые бояре да дворяне свои активы терять и своими привычками барскими поступаться. Отчего и действует Россия так косо и криво, точь в точь по Ленину. Шаг вперёд, два шага назад… Да и начала поздно, дав врагу время подготовиться.

Был ли у страны и её руководства выбор, что делать, иной, как ударить по военной группировке, сконцентрированной для удара по России на территории Украины на опережение? Ни малейшего. Ждать удара с украинской стороны, как ждали и дождались со стороны Третьего рейха и войск его союзников 22 июня 1941 года, до самого конца «не поддаваясь на провокации» — это надо было бы быть совсем уже быть запредельными идиотами, а в этом ещё Путина пока никто не обвинял. И так все расчёты провалились. Врага недооценили, готовность стран Запада нарушить ради уничтожения России все нормы и ими самими введенные правила недооценили, уровень ненависти к нашей стране и вообще всему русскому недооценили, а степень не то, чтобы какой-то «пророссийскости», но даже обычной готовности «мирового сообщества» соблюдать «международное право» и элементарные приличия чудовищно переоценили и именно в этом колоссально лопухнулись.

Что до Путина и его решения о признании Россией республик Донбасса и проведении на Украине военной операции по предотвращению их уничтожения и удара по Крыму, он просто ОБЯЗАН был принять то решение, которое принял. Иначе грош ему был бы цена и как президенту, и как верховному главнокомандующему. Поздно принял, во многом ошибался, недооценил противника и стоящие за ним силы — ладно. Не пойми, не разбери зачем, параллельно с военными действиями, проводит с врагом какие-то мутнейшие, никому не понятные переговоры неизвестно о чём, да ещё с участием в них придворных олигархов, что вообще ни в какие ворота не лезет, ладно. Но, видит Г-дь — это не имеет никакого отношения ни к тому, как наша система власти, со всем её более чем умеренным бонапартизмом устроена, ни к тому, что представляют собой придворные, на многих из которых, оптом и в розницу, клейма ставить некуда.

Пустое это всё. Войну выигрывать надо. Любой ценой. А потом можно про неё и с Шевчуком поговорить — если захочет и если будет о чём. Поспорить. Проанализировать, что было сделано так, что не так. Но это после войны, которая, к слову, ещё только-только начинается и идёт она не только на Украине и уж совершенно точно началась не из-за неё. Это Третья Мировая война, зайчики мои, рокеры и пацифисты, «партия мира» и жулики из придворного круга или пытающиеся в него попасть и там закрепиться, воры и коррупционеры, бандиты и светская тусовка, состоящая в основном из бл-дей обоего пола. Не узнали? А между тем — это именно она, что бы ни говорило начальство с обеих сторон, которое заполошно твердит, что ядерного столкновения не хочет, как будто само себя этой хренью пытается загипнотизировать. Причём, что в итоге от человечества останется и останется ли что-либо, вопрос абсолютно неясный, хотя и интересный.

И тут одно только хочется попросить почтенных рокеров и уважаемую культурную тусу. Не лезли бы они со своими дурацкими закидонами под руки людям, принимающим решения, что ли? Не мельтешили перед пультом управления и не отвлекали от непосредственных обязанностей. А то, вдруг именно из-за кого-нибудь из них, неровён час, на пресловутую «красную кнопку» давить придётся, хотя, конечно, никакая это не кнопка и не красная. Так, устоявшийся эвфемизм… Что до вклада в разоружение и «миру мир» почтенных музыкантов пенсионного возраста, так тоже не вопрос. Пускай едут уговаривать ту же финскую и шведскую общественность не выходить из нейтрального статуса, что сделать, по идее, легче лёгкого. Они же в нём каким-то образом десятилетиями держались? Ну, так и чего их страны в НАТО понесло? Группа «АББА», композитор Ян Сибелиус, высокая лирическая культура «Калевалы»…

Всё равно тому НАТО хана будет с гарантией, так хоть шведы с финнами уцелеют. Доброе дело, зачтётся. Самое оно было бы для Юрия Шевчука сотоварищи. Рискнули бы, что ли? Вдруг, получится. А то в итоге, на «развалинах часовни» одни африканцы, латиноамериканцы да индусы с вьетнамцами имеют шансы уцелеть, поскольку никуда не лезут, внимательно и с большим прищуром наблюдая происходящее со стороны. Про австралийцев и новозеландцев этого не скажешь: очень уж невовремя и слишком глубоко их американцы в свои игры против Китая втащили, который на очереди то ли сразу после России, то ли параллельно с ней, с некоторым отставанием по временной шкале, если нынешней американской администрации удастся ещё один срок протянуть. Грустно это? Да, в общем, уже нет, хотя поначалу было грустновато. А потом привык автор к этой ситуации и внутренне расслабился. Что будет, то и будет. Карма.