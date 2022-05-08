{ 8 мая 2022 }

Введение российских телефонных кодов в ДНР и ЛНР

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Оно, вроде как, мелочь по случаю Дня радио: введение российских телефонных кодов в ДНР и ЛНР, но чертовски символическая. Особенно перед Днём Победы. Давно население тамошнее чего-то в этом роде ждало. А то, вроде как, они давно уже и не под Киевом, и война идёт с этим режимом на Донбассе который год, а с такими элементарными, но важными для каждого нормального обывателя вещами никак разобраться наши профильные начальники то ли не могли, то ли не хотели, то ли и могли, и хотели, да никак разрешения свыше не получали. Очень уж бюрократия наша осторожничать по любому поводу, который может вызвать негативную международную реакцию привыкла. Ей бы всей, скопом, в балете Большого театра на пуантах танцевать, до того явно она это дело уважает.

Нет, понятно, что с патриотизмом там на всех уровнях исключительно хорошо. Любого ночью разбуди, особенно если из начальства кто-нибудь это сделает — глаза преданно выпучит, во фрунт встанет и отчеканит всё, что положено, наизусть звонким голосом, как и не спал вовсе. Но во всём остальном, если дело не идёт о его личном персональном интересе — не шелохнётся и будет ждать до последнего: можно из любой конкретной ситуации денежку выжать, или нет, и не будет ли из выполнения его прямых служебных обязанностей и распоряжений свыше для него какого беспокойства или даже, упаси Г-дь, вреда. А не для него, болезного, так для его ведомства или, того хуже, никому сто раз, кроме себя самого, не нужного этого ведомства начальства. Такая, холера ясна, система…

Поворотливость и работа на результат и для людей низового чиновничьего аппарата — это, как правило, не наша отличительная черта. Заметно по тому, как работает на границе ДНР/ЛНР таможня. О российских банках, в том числе в самом, что ни на есть российском уже невесть сколько лет, Крыму, и не говорим. Тем более есть повод порадоваться за прорыв по части работы связистов. Ещё в войну знали: первое дело для того, чтобы наладить систему управления — дотянуть куда надо связь. Сейчас и технологии принципиально другие, и эпоха новая, но в главном всё осталось по-прежнему. Отчего введение российских телефонных кодов на территории ДНР и ЛНР — вещь не только символическая, но и чертовски важная: не меньше, чем официальное назначение их послов в Москве. Возврата к прошлому однозначно не будет. Лиха беда начало.

Евгений Сатановский


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