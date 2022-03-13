«Мета» не будет удалять призывы к убийству российских военных

Сообщение «Рейтерс» о том, что компания «Мета» вследствие спецоперации России на Украине не будет удалять на своих сервисах в Восточной Европе и на постсоветском пространстве (!) призывы к убийству российских военных, а также президентов Путина и Лукашенко, хотя призывы к убийству «мирных россиян» по-прежнему не приветствует, радует своей откровенностью и тем, до какой степени всё-таки американцы — люди бесхитростные и одновалентные. Только не совсем понятно, почему после этого «Мета» как таковая со всеми её сервисами, а также её основатели и руководство, включая лично Цукерберга, вообще должны продолжить своё бренное земное существование. Если уж эти ребята вместе с остальными американскими хозяевами сетевого мира решили выйти на тропу войны, с чего они взяли, что сохранят свои собственные скальпы? Это даже как-то нелогично…

Понятно, что все заверения о том, что «мирным россиянам» бояться за свои жизни не нужно, а нужно за них бояться только российским военным и высшему руководству России и Белоруссии, гроша ломаного не стоят. Именно на русских и русскоязычных как таковых за амбиции и понты Больших Парней из Вашингтона и Калифорнии по всему миру и отыграются, как это уже и происходит. И вся та американская сволочь, которая это организовала и будет продолжать организовывать, а также её европейские, австралийские и азиатские партнёры, прихлебатели и шестёрки, последствий своих действий «не заметят». Ну, а в самых вопиющих случаях, если их политические конкуренты возьмут за горло, предпочтут пролить пару-тройку крокодиловых слезинок, не преминув в эксцессах обвинить ту же российскую армию и Путина с Лукашенко заодно. А как ещё?! Просто парни развлекаются, как привыкли.

Интересно, если за ИХ головы, персонально, назначить награды, чего они давным давно заслуживают, они сильно удивятся? Если ИХ объявить вне закона, призвать к охоте на них и открыть сезон для всех вольных стрелков, сколько их только в Соединённых Штатах ни найдётся, им это точно понравится? Ну и, с учётом симметрии двух полян, в Канаде, Мексике, странах Евросоюза, Японии, Австралии и Израиле. Что вполне адекватно тому перечню стран, в которых ОНИ намерены действовать. Там, сколько помнится, помимо России и Украины ещё Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, республики Закавказья и Прибалтики. Почему именно они, дьявол знает. Такая уж у этих сетевых киллеров география. Ах да! Призывать убивать российских военнопленных пока нельзя. Большое спасибо, очень тронули. Так что, всё-таки интересно: сколько стоит голова Цукерберга и его людей? Отдельно от остальных их организмов, поштучно?