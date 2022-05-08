«Исключительно важное» заседание Совбеза ООН по Украине состоялось без особых прорывов. Длилось оно ровно две минуты, поскольку желавших выступить не оказалось. Зачем его только назначали и кто вообще был инициатором обсуждения этого никому, как оказалось, не нужного вопроса? Впрочем, разобраться с ООНовскими интригами в принципе нереально. Да и зачем с ними разбираться? Толку от этой организации не просто ноль — меньше нуля. Вечные спекуляции бюрократов и пляски на чужих костях. Непрерывное перемалывание бюджетов, преимущественно в пользу тех, кто под них спонсоров доит — иногда годами, но чаще десятилетиями. Заигрывание с любой сволочью и любым жуликом, если он представляет кого-то, от кого бюрократам ООН светит получение ништяков — напрямую, деньгами, или в развитие их будущей карьеры.

Так было, есть и будет. Ни одного вопроса ООН решить не в состоянии, никогда не была в состоянии и никогда в состоянии не будет. Идёт ли речь о беженцах и мигрантах, геноциде и нехватке продовольствия, проблеме загрязнения планеты или миротворческих операциях, ядерном нераспространении или борьбе с работорговлей, наркоторговлей и торговлей оружием… До того тошнотворная говорильня — аж зубы скрипят, когда вспоминаешь, как ловко и умело ей пользуются западные разведки, прикрывая свои связи с террористами и западные политики, борющиеся с конкурентами и противниками, первыми из которых они в настоящее время полагают нас и Китай. В случае с Украиной это также заметно, как и в Сирии. Одна холера, только риторика разная. Причём по Украине никаких иллюзий ни у кого нет, так что и говорить особо не о чем. По Сирии они ещё были…

Нет, понятно, что если речь идёт о большой афере, типа борьбы с «глобальным потеплением», где можно причморить тех, кто продолжает развивать собственную экономику, особенно промышленность, попутно впарив на новые рынки невнятные технологии по части «зелёной энергетики», тогда ООН впереди планеты всей. Запреты, квоты выбросов, протоколы, соглашения… Главное, чтобы в итоге у тех, кто с этим работает, полномочий и денег было побольше, а всех остальных они бы нагнули. Нормальная традиционная неоколониальная политика, в которой мы 30 лет назад увязли с головой, причём добровольно. О нашем влиянии в ООН можно забыть: оно, как и возможности использования этой богадельни, окончилось вместе с СССР. Так что или армия решит проблему Украины, или политики и дипломаты страну окончательно похоронят. А с ООН или без неё — это будет уже неважно.