Отмена QR-кодов

Москвичи и жители Подмосковья только успели привыкнуть к QR-кодам, только научились не путать их с пиаром, как всë взяли и отменили. На самом деле, не всë и не везде, но в целом – свобода.

Российская природа ограничений и разрешений всегда имела характер чего-то придуманного не юристами, а графоманами. Такое «Преступление и наказание» light. Для бизнеса же ситуация с QR-кодами зачастую развивалась как в известной песне «Подмога» – некоторые особо лютые или, напротив,малозаметные на фоне иных ограничений запреты попросту забывали отменить. В результате вместо праздника – очередной визит людей в бордовых мундирах.

Тем не менее, уже сейчас мы имеем, как минимум, в столичном регионе, два сравнимых кейса в очень разных условиях. Первый случился, что логично, в первую волну – тогда, при довольно мизерных по нынешним меркам цифрах, несколькими энергичными движениями был высажен на самоизоляцию почти весь 20-миллионный мегаполис. Эта картина хорошо запомнилась по кадрам опустевших улиц и, особенно, метро.

Второй кейс – день сегодняшний. Скачущая вверх и вниз кривая заболеваемости, новый штамм с устойчивостью к известным протоколам лечения (если кто не понял – с “дельтой” врачи, как и год назад, вынуждены искать новые лекарства, и не всегда находят). Но QR замки никак не сдерживают людей от ежедневных перемещений, а ковид-диссидентство превратилось если не в модное течение, то, как минимум, в не порицаемую обществом точку зрения.

В сухом остатке следующее: столичные власти устали. Нет, что касается лекарственного снабжения, лечения, использования самых передовых методов – здесь Москва живее всех живых и передний край обороны по-прежнему держит. Но в воздухе живëт не только вирус, но и порожденное борьбой с ним, огромное чувство утомления. А на душе постоянно такое чувство, хочется просто чашечку кофе и чтобы 5 минут не трогал вообще никто. Потому и отменили.