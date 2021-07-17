Опасность беременных мужчин

Мария Захарова предупредила мир об опасности эмодзи с беременным мужчиной.

«Как уцелеть в этом обмане мирового масштаба? Отстаивать традиционные ценности», – пишет Захарова не уточняя, что такое традиционные ценности. Недавно в Дагестане взяли в заложники гражданку Швеции для насильственного традиционного брака. Это является ценностью? МИД выступал за невмешательство в традиционный уклад части дагестанцев или помогал «невесте» сбежать обратно в нетрадиционную Швецию?

Захаровой надо обратить внимание на уже существующие эмодзи. Эмодзи баклажан означает мужской половой член, а эмодзи персик означает попу. Соответственно отправка двух баклажанов может означать однополую связь. Необходимо призвать мировые IT-гиганты заблокировать возможность вставки двух баклажанов в одно сообщение. Для трактовки сочетания баклажана и персика надо созывать заседание ООН – решить голосованием, является ли это обозначением однополовой связи.

Ещё лучше со стороны МИДа призвать IT-гигантов внедрить эмодзи, которые обозначают традиционные российские семейные ценности: домашнее насилие, неуплату алиментов и воспитание ребёнка матерью с бабушкой.