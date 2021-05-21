Отмена 50% скидки при оплате щтрафов ГИБДД

У власти в России есть мощный протестный ресурс. Именно так, протестный и у власти. Не будем интриговать читателей, эта скрытая суперсила – владельцы и водители автотранспорта.

Так уж исторически сложилось, что любое мало-мальское изменение в регулировании автомобильно-автодорожной сфере отзывается волнениям в сердцах почти у каждого представителя 50-миллионной армии водителей. Тем более, что почти каждый раз изменения оказываются настолько идиотскими, что есть о чëм волноваться. И хорошо, что в России есть такой человек, как президент Путин, который и водитель, и руководитель. Легким движением руки глава государства, как правило, в самый последний момент отменяет эту судьбоносную глупость и всё возвращается на круги своя. Более-менее возвращается.

В прошлый раз подобное было проделано с новым порядком оформления медицинских справок для переоформления водительских прав. Как вы помните, тогда президенту хватило одной поездки на МЦД, чтобы вникнуть в вопрос и разрешить проблему миллионов автороссиян. В этот раз намечается нечто похожее.

На этот раз претендент на звание «Маразм Года» созрел в недрах Минюста. Замминистра юстиции Забарчук озвучил предложение автоматически списывать сумму штрафа с банковских счетов нарушителя, если нарушение зафиксировала дорожная камера. Всë дело в том, что несчастные судебные приставы не успевают обрабатывать исполнительные листы (сказать по правде – судебные приставы вообще мало что успевают, если им это не надо), поэтому автоматическое списание упростило бы жизнь вообще всем. Кроме, естественно, оштрафованных.

Разумеется, что большинство экспертов и юристов почти в один голос высказались о весьма неоднозначном содержании этой, так сказать, инновации. Дело даже не в презумпции невиновности – любой, кто сталкивался с необходимостью опротестовать штрафы или вернуть излишне уплаченное, знает насколько это гиблое дело – заставить государство вернуть списанное.

Но главное последствие подобной реформы осталось незамеченным, хотя и находится на самом видном месте – если предложение Минюста будет принято, автоматическое списание будет означать автоматическое повышение штрафов в два раза.

Как так получилось? Всë очень просто – с 2016 года при уплате штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления водителю полагается скидка в 50% в качестве поощрения за проявленную «добрую волю». А если списание происходит автоматически, то какая уж тут «добровольность». Платите по полной ставке, гражданин водитель!

Остаëтся только ждать выборов и надеяться на то, что Байден, Навальный и Зеленский будут не слишком отвлекать Владимира Путина от насущных проблем внутри страны. Может быть, и в этот раз заметит и отменит. Больше некому.